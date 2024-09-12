Работа кипит: улицы Владивостока восстанавливают после тайфунов

Posted 12 сентября, 02:57
Published 12 сентября, 02:57
Modified 12 сентября, 02:59
Updated 12 сентября, 02:59
Сегодня, 12 сентября, муниципальная служба «Содержание городских территорий» начнет класть асфальт на Фадеева, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Рабочие уже сняли старый слой дорожного покрытия, который разрушился под гнетом интенсивных ливней.
«На участке от дома № 32 до № 14 в течение двух последних ночей проводилось фрезерование. Старый и уже пришедший в негодность асфальт был снят на площади почти 5 тысяч квадратных метров. Сегодня вечером специалисты проведут необходимую подготовку и приступят к укладке нового асфальтобетонного покрытия. Работы на этой улице планируется завершить в течение текущей недели», — прокомментировали в управлении дорог администрации Владивостока.
Важно отметить, что в краевой столице от августовских тайфунов больше всего пострадали Борисенко и Фадеева. Первую улицу дорожники уже отремонтировали, теперь активно продвигаются работы на второй.
К слову, ямочным ремонтом на дорогах муниципалитета занимаются также привлеченные сторонние организации. Совсем недавно работы коснулись улиц Интернациональная, Борисенко, Шепеткова, Адмирала Юмашева, Алеутская, Нестерова, Анны Щетининой, Луговая, Баляева, съезд с улицы Маковского на Десятую, Батарейная, Бархатная, Западная, Пограничная и другие.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке началась реконструкция важного перекрестка.