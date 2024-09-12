Ссорой и неудавшейся дракой с водителем автобуса заинтересовалась полиция в Приморье

Posted 12 сентября, 06:38
Published 12 сентября, 06:38
Modified 12 сентября, 09:59
Updated 12 сентября, 09:59
Полицейские проводят проверку по факту инцидента в районе Углового.
По информации МВД по Приморскому краю, расследуется ситуация между водителем внедорожника и водителем автобуса, которая случилась на улице 1-я Рабочая.
Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах завязывалась драка.
Никто из участников конфликта не обратился в полицию или к медикам.
В данный момент специалисты активно выясняют все детали случившегося и участники инцидента.
После проверки будет принято законное решение в соответствии с законом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что громкая история с массовыми боями на популярном плане в Приморье получила продолжение.