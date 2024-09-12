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Posted 12 сентября, 06:38

Published 12 сентября, 06:38

Modified 12 сентября, 09:59

Updated 12 сентября, 09:59

Ссорой и неудавшейся дракой с водителем автобуса заинтересовалась полиция в Приморье

Ссорой и неудавшейся дракой с водителем автобуса заинтересовалась полиция в Приморье

12 сентября 2024, 06:38
Фото: 1MI
Сюжет
Полиция
В сети появилось видео, на котором между водителем автобуса и рулевым легковушки развязывается драка в Приморье. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Полицейские проводят проверку по факту инцидента в районе Углового.

По информации МВД по Приморскому краю, расследуется ситуация между водителем внедорожника и водителем автобуса, которая случилась на улице 1-я Рабочая.

Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах завязывалась драка.

Никто из участников конфликта не обратился в полицию или к медикам.

В данный момент специалисты активно выясняют все детали случившегося и участники инцидента.

После проверки будет принято законное решение в соответствии с законом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что громкая история с массовыми боями на популярном плане в Приморье получила продолжение.

Громкая история массовой драки на пляже в Приморье получила продолжение
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