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Posted 12 сентября, 04:24

Published 12 сентября, 04:24

Modified 12 сентября, 04:26

Updated 12 сентября, 04:26

Двое новорожденных не проснулись после кормления в Приморском крае

Страшные события сентября: два младенца умерли во сне в Приморье

12 сентября 2024, 04:24
Фото: Изображение Midjourney

Двое новорожденных не проснулись после кормления в Приморском крае

Сюжет
Дети
За один месяц произошли две идентичные трагедии в Приморском крае, — двоих детей уложили спать, но крохи больше не проснулись.

В сентябре на территории края умерли два младенца во сне, сообщает telegram-канал Детского здравоохранения Приморья. Сейчас правоохранители и судмедэксперты разбираются в произошедшем, но предварительной причиной гибели малышей является аспирация, — попадание инородных тел в дыхательные пути.

«Возможно, случилась аспирация ввиду того, что ребенка после кормления уложили в кроватку, не сделав необходимые манипуляции — не подержали столбиком», — говорят специалисты.

Если ребенка кладут на сон, пропустив важный этап, то может произойти непоправимое, — кроха, лежа в кроватке, может отрыгнуть пищу и подавиться.

Медики призывают родителей к мерам безопасности:

  • Совместный сон взрослого человека и младенца не допустим. Идеальный вариант — малыш спит в своей кроватке, придвинутой к спальному месту родителей.
  • После кормления ребенка нужно держать «столбиком» (в вертикальном положении») не менее 20-30 минут, — таким образом пища продвинется дальше из желудка. В процессе можно слегка похлопывать или поглаживать спинку ребенка.
  • Прикладывайте кроху к груди правильно, чтобы уменьшить количество заглатываемого воздуха малышом при кормлении. Если даете бутылочку, то всегда заполняйте соску смесью.
  • Если ребенок срыгивает систематически или через большие промежутки, то необходимо обратиться к педиатру.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что девочка-гигант родилась в многодетной семье в Приморском крае.

Редкое событие: необычный ребенок родился в многодетной семье во Владивостоке
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