Страшные события сентября: два младенца умерли во сне в Приморье

Posted 12 сентября, 04:24
Published 12 сентября, 04:24
Modified 12 сентября, 04:26
Updated 12 сентября, 04:26
В сентябре на территории края умерли два младенца во сне, сообщает telegram-канал Детского здравоохранения Приморья. Сейчас правоохранители и судмедэксперты разбираются в произошедшем, но предварительной причиной гибели малышей является аспирация, — попадание инородных тел в дыхательные пути.
«Возможно, случилась аспирация ввиду того, что ребенка после кормления уложили в кроватку, не сделав необходимые манипуляции — не подержали столбиком», — говорят специалисты.
Если ребенка кладут на сон, пропустив важный этап, то может произойти непоправимое, — кроха, лежа в кроватке, может отрыгнуть пищу и подавиться.
Медики призывают родителей к мерам безопасности:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что девочка-гигант родилась в многодетной семье в Приморском крае.