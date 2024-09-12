Страшные события сентября: два младенца умерли во сне в Приморье

В сентябре на территории края умерли два младенца во сне, сообщает telegram-канал Детского здравоохранения Приморья. Сейчас правоохранители и судмедэксперты разбираются в произошедшем, но предварительной причиной гибели малышей является аспирация, — попадание инородных тел в дыхательные пути.