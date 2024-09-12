В Хабаровске сносят ещё один аварийный барак на проспекте 60-летия Октября

Posted 12 сентября, 07:50
Published 12 сентября, 07:50
Modified 12 сентября, 07:52
Updated 12 сентября, 07:52
Проконтролировать снос отправились советник губернатора края по ЖКХ Сергей Федоров совместно с депутатом Госдумы Федерального собрания РФ, секретарем Хабаровского регионального отделения Партии «Единая Россия» Максимом Ивановым и первым заместителем мэра Хабаровска Вадимом Варады. Дом располагался по адресу проспект 60-летия Октября, 115.
Стоимость работ по сносу составила 1,3 миллиона рублей. Вывоз строительного мусора после обрушения будет закончен до 27 сентября. Исполнитель работ — ООО «ДОРСПЕЦСТРОЙ УСПЕХ».
— Ранее на проспекте 60-летия Октября было ликвидировано 7 аварийных домов. В настоящее время не расселено еще 275 жилых помещений. В 2024 году планируется продолжение мероприятий по расселению проспекта 60-летия Октября, — прокомментировал снос Сергей Федоров.
Он напомнил, что Хабаровский край планирует завершить программу переселения граждан из аварийного фонда на год раньше — в 2024 году. Нормативный срок реализации программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, составляет с 2019 по 2025 годы. Министерством ЖКХ края для этого ранее было построено 12 многоквартирных домов: по два — в г. Бикин и пос. Токи Ванинского района, по одному — в с. Селихино и с. Пивань Комсомольского района и еще пять — в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
На сегодняшний день число МКД, признанных аварийными по физическому износу после 1 января 2017 года, внесенных в федеральный реестр АИС «ФРТ», составляет 988. Общая площадь такого жилья — более 280 тысяч квадратных метров. Власти Хабаровского края намерены решать эту задачу поэтапно.
Ранее, с 2021 по 2022 годы Хабаровскому краю из резервного фонда Правительство РФ выделяло разовую финансовую помощь на переселение — около 600 миллионов рублей. Выделенные средства были освоены в полном объеме. Они позволили расселить свыше 7 тысяч квадратных метров, 148 помещений и 360 человек в 36 многоквартирных домов. Сейчас идет переселение еще 125 человек из 37 помещений, которые попали в действующую программу.