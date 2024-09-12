В Хабаровске сносят ещё один аварийный барак на проспекте 60-летия Октября

Он напомнил, что Хабаровский край планирует завершить программу переселения граждан из аварийного фонда на год раньше — в 2024 году. Нормативный срок реализации программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, составляет с 2019 по 2025 годы. Министерством ЖКХ края для этого ранее было построено 12 многоквартирных домов: по два — в г. Бикин и пос. Токи Ванинского района, по одному — в с. Селихино и с. Пивань Комсомольского района и еще пять — в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.