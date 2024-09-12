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Posted 12 сентября, 07:13

Published 12 сентября, 07:13

Modified 12 сентября, 07:15

Updated 12 сентября, 07:15

Вот это поворот: медведь на центральной площади Владивостока попал на камеру

Вот это поворот: медведь на центральной площади Владивостока попал на камеру

12 сентября 2024, 07:13
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Ярмарка
Медведя сфотографировали прямо на площади Владивостока. Издали и не понять, настоящий он или нет…

В дальневосточной столице проходит ярмарка, посвященная Дню меда. Горожане не только гуляют на центральной площади, но и присматриваются к витринам с разными лакомствами. Судя по фото, жители разных районов Приморья привезли все самое вкусное во Владивосток.

Также гостей впечатлило украшение пространства. Организаторы позаботились о единой стилистике павильончиков и серьезно подошли к выбору арт-объектов, — огромная фигура медведя выглядит весьма устрашающе и правдоподобно на первый взгляд.

Фото: gorod_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что милые «коалы» обитают на деревьях в Приморском крае.

Приморские «коалы»: милейшие создания поселились на деревьях в Приморье — видео
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