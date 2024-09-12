Вот это поворот: медведь на центральной площади Владивостока попал на камеру

Posted 12 сентября, 07:13
Published 12 сентября, 07:13
Modified 12 сентября, 07:15
Updated 12 сентября, 07:15
В дальневосточной столице проходит ярмарка, посвященная Дню меда. Горожане не только гуляют на центральной площади, но и присматриваются к витринам с разными лакомствами. Судя по фото, жители разных районов Приморья привезли все самое вкусное во Владивосток.
Также гостей впечатлило украшение пространства. Организаторы позаботились о единой стилистике павильончиков и серьезно подошли к выбору арт-объектов, — огромная фигура медведя выглядит весьма устрашающе и правдоподобно на первый взгляд.