Авария парализовала движение в загруженном районе Владивостока — фото

Posted 13 сентября, 06:46
Published 13 сентября, 06:46
Modified 13 сентября, 06:48
Updated 13 сентября, 06:48
Большегруз и кроссовер столкнулись прямо на трамвайных путях в районе Спортивной во Владивостоке. Из-за аварии образовалась пробка в обе стороны, движение трамваев остановлено.
Заторы из-за аварии распространились на соседние улицы. Стоят Фадеева, Спортивная, Вилкова и Борисенко. Пробки в городе достигли шести баллов.
О пострадавших в результате ДТП не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой пострадал мотоциклист во Владивостоке.