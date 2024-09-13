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Posted 13 сентября, 06:46

Published 13 сентября, 06:46

Modified 13 сентября, 06:48

Updated 13 сентября, 06:48

ДТП заблокировало проезд сразу по нескольким улицам во Владивостоке

Авария парализовала движение в загруженном районе Владивостока — фото

13 сентября 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney

ДТП заблокировало проезд сразу по нескольким улицам во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Из-за ДТП остановилось движение трамваев во Владивостоке. Несколько ближайших к месту происшествия улиц парализованы.

Большегруз и кроссовер столкнулись прямо на трамвайных путях в районе Спортивной во Владивостоке. Из-за аварии образовалась пробка в обе стороны, движение трамваев остановлено.

Фото: dpskontrol_125rus

Заторы из-за аварии распространились на соседние улицы. Стоят Фадеева, Спортивная, Вилкова и Борисенко. Пробки в городе достигли шести баллов.

Фото: 2gis

О пострадавших в результате ДТП не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой пострадал мотоциклист во Владивостоке.

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