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Posted 13 сентября, 03:34

Published 13 сентября, 03:34

Modified 13 сентября, 03:36

Updated 13 сентября, 03:36

Водитель мотоцикла пострадал в серьезной аварии во Владивостоке

Автомобилист сбил байкера во Владивостоке — мотоциклист в больнице с травмами

13 сентября 2024, 03:34
Фото: Изображение Midjourney

Водитель мотоцикла пострадал в серьезной аварии во Владивостоке

Сюжет
Больница
Во Владивостоке в результате ДТП пострадал мотоциклист. Мужчину госпитализировали после того, как его сбила машина.

В районе дома по адресу Краева, 3, ст. 2 во Владивостоке случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля Toyota Corolla Axio сбил байкера. Мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу на скорой помощи.

Видео: autogarant_vl.

Водителю Toyota Corolla Axio помощь медиков после аварии не потребовалась. Отметим, что это второе за сутки серьезное ДТП с участием мотоциклиста во Владивостоке.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жесткой аварии, которая случилась в одном из жилых районов Владивостока.

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