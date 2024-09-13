Автомобилист сбил байкера во Владивостоке — мотоциклист в больнице с травмами

Posted 13 сентября, 03:34
Published 13 сентября, 03:34
Modified 13 сентября, 03:36
Updated 13 сентября, 03:36
В районе дома по адресу Краева, 3, ст. 2 во Владивостоке случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Водитель автомобиля Toyota Corolla Axio сбил байкера. Мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу на скорой помощи.
Водителю Toyota Corolla Axio помощь медиков после аварии не потребовалась. Отметим, что это второе за сутки серьезное ДТП с участием мотоциклиста во Владивостоке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жесткой аварии, которая случилась в одном из жилых районов Владивостока.