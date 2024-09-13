Дамочка за рулем чуть не снесла машину скорой помощи во Владивостоке — видео

В ходе проверки было установлено, что водитель легкового автомобиля нарушила правила дорожного движения, не предоставив преимущества в движении специальному транспортному средству. В отношении нарушительницы были составлены административные материалы, и ей назначен штраф по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ.