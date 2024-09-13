Дамочка за рулем чуть не снесла машину скорой помощи во Владивостоке — видео

Posted 13 сентября, 08:48
Published 13 сентября, 08:48
Modified 13 сентября, 08:48
Updated 13 сентября, 08:48
Инцидент произошел на одном из загруженных перекрестков города. Водитель Kia Rio, не заметив сигналов тревоги, резко проехала мимо машины скорой помощи, оставив между автомобилями всего несколько сантиметров. Лишь благодаря профессионализму водителя скорой помощи, который вовремя затормозил, удалось избежать серьезной аварии.
В ходе проверки было установлено, что водитель легкового автомобиля нарушила правила дорожного движения, не предоставив преимущества в движении специальному транспортному средству. В отношении нарушительницы были составлены административные материалы, и ей назначен штраф по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ.