Детей кормили с грубыми нарушениями в 11 школах Дальнегорска в Приморье — фото

Posted 13 сентября, 02:01
Published 13 сентября, 02:01
Modified 13 сентября, 02:03
Updated 13 сентября, 02:03
Предприниматель, организовавший питание детей в 11 дальнегорских школах, недобросовестно подходил к работе, сообщает пресс-служба прокуратуры. При проверке пищеблоков выявили грубые нарушения, в том числе повторные.
Муниципальные учреждения заключили контракт с бизнесменом, который победил на конкурсной основе.
«В связи с выявленными нарушениями при исполнении контрактов прокуратура внесла представление главе городского округа, по результатам рассмотрения которого орган местного самоуправления в одностороннем порядке принял решение о расторжении всех 11 контрактов», — отметили в надзорном ведомстве.
По закону данное требование вступит в силу в течение десяти дней. Прокуратура контролирует работу властей по поиску нового предпринимателя, который будет кормить школьников.
«Кроме того, нарушения санитарных норм послужили основанием для возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях, результаты рассмотрения которых поставлены на контроль», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
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