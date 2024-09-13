«Домклик»: В августе спрос на новостройки вырос на 62,4%

Одновременно в регионах России зафиксирован спад на рынке индивидуального жилищного строительства: в августе число выдач ипотек в этом сегменте снизилось до 1,6 тысячи штук, что можно считать самым низким показателем с июля 2022 года. До минимального значения упала и доля ипотечного кредитования на рынке ИЖС: в августе 2024 года она составила всего 3%. Комментируя этот тренд, в «Домклик» обратили внимание на сужение круга заемщиков по семейной ипотеке, а также на новое требование по обязательному использованию эскроу-счетов при оформлении семейной ипотеки на строительство частного дома.