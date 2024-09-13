«Домклик»: В августе спрос на новостройки вырос на 62,4%

Posted 13 сентября, 07:50
Published 13 сентября, 07:50
Modified 13 сентября, 07:50
Updated 13 сентября, 07:50
По сравнению с июлем спрос на приобретение жилья в новостройках в августе в целом по стране увеличился на 62,4%: выдано 17,6 тысячи таких кредитов. В общей доле ипотечных выдач он составил 33,4% против 21,7% в июле 2024 года, пишет newsnn.ru.
Лидируют на рынке новостроек в России по-прежнему мегаполисы Москва (49%) и Санкт-Петербург (46,1%), а также Калининградская область (48,2%) и Республика Адыгея (50,4%).
Основным драйвером спроса на первичном рынке жилой недвижимости остается семейная ипотека, рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. В августе доля ипотечных выдач по этой программе достигла 85,7% от общего количества кредитов на новостройки, уточнил он, добавив, что это «самый высокий показатель за всю историю наблюдений». При этом, как и прежде, наибольшая часть сделок по семейной ипотеке (62,1%) заключается в крупнейших регионах страны.
Всего за август Сбер выдал 52,6 тысячи ипотечных кредитов с ростом на 5,7% к предыдущему месяцу. Это ниже показателей мая и июня, наблюдавшихся перед тем, как в России была отменена массовая льготная ипотека. Однако эти показатели по-прежнему превосходят средний показатель первого квартала.
На вторичном рынке жилья в России начиная с мая объем выдачи ипотек остается в диапазоне 32–35 тысяч кредитов, в том числе около 32 тысяч кредитов — в августе. При этом доля вторичного рынка снизилась на 9,1% с июля, составив в августе более 60% в структуре выданной ипотеки.
На вторичном рынке жилья (по его доле) в лидерах Чечня (90,3%), Магаданская, Тверская, Саратовская и Курская области (от 83,3% до 77,3% в общей структуре выдач ипотеки).
Одновременно в регионах России зафиксирован спад на рынке индивидуального жилищного строительства: в августе число выдач ипотек в этом сегменте снизилось до 1,6 тысячи штук, что можно считать самым низким показателем с июля 2022 года. До минимального значения упала и доля ипотечного кредитования на рынке ИЖС: в августе 2024 года она составила всего 3%. Комментируя этот тренд, в «Домклик» обратили внимание на сужение круга заемщиков по семейной ипотеке, а также на новое требование по обязательному использованию эскроу-счетов при оформлении семейной ипотеки на строительство частного дома.
В ряде субъектов доля ИЖС в общем количестве ипотечных выдач увеличилась. Среди них — регионы Дальневосточного округа (Забайкалье, Камчатка и Бурятия).