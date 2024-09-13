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Posted 13 сентября, 09:55

Published 13 сентября, 09:55

Modified 13 сентября, 09:55

Updated 13 сентября, 09:55

Дожди обрушатся на Приморье в первый выходной

Дожди обрушатся на Приморье в первый выходной

13 сентября 2024, 09:55
Сюжет
Погода
В ночь на 14 сентября на западе Приморья ожидается небольшой дождь, а днем в южной половине края дожди усилятся, в некоторых районах возможны сильные осадки.

На остальной территории также местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть с севера умеренной силы. Температура воздуха ночью составит +1…+12°C, а днем поднимется до +12…+17°C.

Во Владивостоке предсказывается облачная погода с небольшим, временами умеренным дождем. Ночной температурный диапазон составит +11…+13°C, а днем температура не превысит +12…+14°C.

В Уссурийске также ожидается облачность и небольшой дождь утром, который станет умеренным днем. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +11°C, а днем достигнет +11…+13°C.

Находка встретит 14 сентября облачной погодой: ночью без осадков, но днем дождь усилится, в некоторых местах он будет сильным. Ночью температура составит +12…+14°C, а днем поднимется до +15…+17°C.

Температура воды в Амурском заливе составит +22°C, в заливе Находка — +18°C, а в заливе Посьета — также +22°C.

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