Дожди обрушатся на Приморье в первый выходной

Posted 13 сентября, 09:55
Published 13 сентября, 09:55
Modified 13 сентября, 09:55
Updated 13 сентября, 09:55
На остальной территории также местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть с севера умеренной силы. Температура воздуха ночью составит +1…+12°C, а днем поднимется до +12…+17°C.
Во Владивостоке предсказывается облачная погода с небольшим, временами умеренным дождем. Ночной температурный диапазон составит +11…+13°C, а днем температура не превысит +12…+14°C.
В Уссурийске также ожидается облачность и небольшой дождь утром, который станет умеренным днем. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +11°C, а днем достигнет +11…+13°C.
Находка встретит 14 сентября облачной погодой: ночью без осадков, но днем дождь усилится, в некоторых местах он будет сильным. Ночью температура составит +12…+14°C, а днем поднимется до +15…+17°C.
Температура воды в Амурском заливе составит +22°C, в заливе Находка — +18°C, а в заливе Посьета — также +22°C.