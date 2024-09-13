Илья Гращенко: Работа над ошибками привела «ЕР» к власти в Хабаровском крае

Posted 13 сентября, 03:14
Published 13 сентября, 03:14
Modified 13 сентября, 03:16
Updated 13 сентября, 03:16
В своём Telegram-канале эксперт заявил, что партия не только «встала у руля» в регионе, но и забрала посты мэра Комсомольска-на-Амуре и главы Амурского района. Более того, она заняла лидирующую позицию на выборах в Законодательную думу и городские думы Хабаровска и Комсомольска.
К слову, «ЕР» удалось вновь завоевать доверие населения спустя несколько лет. Ведь в 2018–2019 годах партия потеряла контроль над регионом. Важно отметить, что обстановка в крае не поменялась кардинально ни после управления Дегтярева, ни после возвращения края в привычное политическое русло.
Тогда поддержка партии была минимальной. Мало кто верил в успех «ЕР». Одним из немногих был Максим Иванов, который устроил глобальную перестройку в партийном отделении, которое возглавил по поручению председателя партии Дмитрия Медведева.
Значительным событием стали выборы в Госдуму в 2021 году, — Хабаровский край впервые представляли сразу три депутата из «Единой России» в нижней палате российского парламента. Затем в 2023 году прошли выборы мэра Хабаровска, которые стали успешными для партии, и сформировалась уверенная президентская компания.
К выборам 2024 года Максим Иванов подошел максимально серьезно. Политику удалось поменять взгляды выдвиженцев на пост губернатора. Но, самое главное, он изменил восприятие избирателей. Жители региона не стали вспоминать ошибки, совершенные партией. Люди увидели в «ЕР» перспективы светлого будущего.
«"Разогревом» стал ряд успешных локальных кампаний. Крупной вехой — выборы в Госдуму 2021 года, когда впервые в истории Хабаровский край был представлен в нижней палате российского парламента сразу тремя депутатами от «ЕР». Далее были успешные для «ЕР» выборы мэра Хабаровска в 2023-м. Затем уверенная президентская кампания, и наконец — выборы 2024 года. К ним Иванов подготовился основательно, изменив отношение как самих кандидатов к выдвижению от партии, так и избирателей, увидевших в «ЕР» не провалы недавнего прошлого, а опору на ближайшее будущее», — написал в своем авторском канале политолог.