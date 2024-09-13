Илья Гращенко: Работа над ошибками привела «ЕР» к власти в Хабаровском крае

В своём Telegram-канале эксперт заявил, что партия не только «встала у руля» в регионе, но и забрала посты мэра Комсомольска-на-Амуре и главы Амурского района. Более того, она заняла лидирующую позицию на выборах в Законодательную думу и городские думы Хабаровска и Комсомольска.