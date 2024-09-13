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Posted 13 сентября, 04:47

Published 13 сентября, 04:47

Modified 13 сентября, 04:49

Updated 13 сентября, 04:49

Владивостокцы выстроились в длинную очередь в центре города

Огромные очереди в самом центре Владивостока — куда все спешат? — фото, видео

13 сентября 2024, 04:47
Фото: vostokmedia.com

Владивостокцы выстроились в длинную очередь в центре города

Сюжет
Религия
Перед Спасо-Преображенским собором во Владивостоке образовалась огромная очередь жителей и гостей города, желающих поклониться Казанской иконе Божией Матери.

Перед Спасо-Преображенским собором во Владивостоке собралась огромная толпа людей.

Выяснмлось, что 13 сентября — последний шанс для всех, кто находится в городе, поклониться Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

Фото: vostokmedia.com

Владивостокцы и гости города столпились у входа в храм. Непрерывная очередь продолжает увеличиваться. И каждую минуту прибывают новые почитатели, они встают в очередь друг за другом.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о немыслимо длинной очереди, которая собралась во Владивостоке. Говорят, люди начинали занимать места еще ночью.

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