Огромные очереди в самом центре Владивостока — куда все спешат? — фото, видео

Posted 13 сентября, 04:47
Published 13 сентября, 04:47
Modified 13 сентября, 04:49
Updated 13 сентября, 04:49
Перед Спасо-Преображенским собором во Владивостоке собралась огромная толпа людей.
Выяснмлось, что 13 сентября — последний шанс для всех, кто находится в городе, поклониться Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
Владивостокцы и гости города столпились у входа в храм. Непрерывная очередь продолжает увеличиваться. И каждую минуту прибывают новые почитатели, они встают в очередь друг за другом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о немыслимо длинной очереди, которая собралась во Владивостоке. Говорят, люди начинали занимать места еще ночью.