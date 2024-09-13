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Posted 13 сентября, 01:40

Published 13 сентября, 01:40

Modified 13 сентября, 01:42

Updated 13 сентября, 01:42

Пара из Австралии отправилась в путешествие из Приморья в Германию через всю Россию

Пара из Австралии отправилась в путешествие из Приморья в Германию через всю Россию

13 сентября 2024, 01:40
Фото: 1MI
Сюжет
Туризм
Энди и Серена из Австралии отправились в путешествие до Германии через Владивосток на машине. Своими впечатлениями они поделились в видео.

Семейная пара из Австралии отправилась в Германию через всю Евразию. Молодые люди проложили маршрут своего путешествия через Владивосток.

Энди и Серена решили доехать до Германии на автомобиле. Свой внедорожник они отправили в Россию из Австралии на грузовом судне, а сами поехали через Корею.

Первые несколько сотен километров уже преодолены, о своих впечатлениях они рассказали в видео: встречаются наудивление хорошие дороги, местные жители и природа не перестают радовать.

Видео: RightFootTravel.

В первую ночь путешественники решили остановиться у великолепного озера, которое нашли благодаря спутниковой карте:

«Сегодня мы проехали 675 километров. Нашли место, где разобьем лагерь для ночевки. Красивое озеро. Нашли его в спутниковом режиме Google Maps», — рассказала Серена.

Впереди у супругов еще тысячи километров пути через необъятные дали. Скорее всего, скоро они поделятся еще одним видео с новыми впечатлениями.

Ранее «Восток-Медиа» писало о семи живописных местах для незабываемого путешествия по Приморью.

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