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Posted 13 сентября, 06:51

Published 13 сентября, 06:51

Modified 13 сентября, 06:53

Updated 13 сентября, 06:53

Мостовое сооружение обновляют в Приморском крае

«Пробок будто и не бывало»: многострадальный мост ремонтируют в Приморье — видео

13 сентября 2024, 06:51
Фото: vostokmedia.com

Мостовое сооружение обновляют в Приморском крае

Сюжет
Ремонт
Мост, на котором образовывались жуткие заторы, начали ремонтировать в Приморском крае. Автомобилисты уже не простаивают часами на проблемном участке.

В регионе есть многострадальный мост, который приносил немало стресса приморцам. Сооружение перед поворотом в Абражеевку было не только в плачевном состоянии, но и являлось причиной серьезных заторов в самый разгар пляжного отдыха на юге края.

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Однако сегодня, 13 сентября, жительница дальневосточной столицы поделилась замечательной новостью, — начался ремонт моста. Девушка даже сделала видео, на котором видно, что участок, вероятно, готовят к укладке асфальта. Более того, отсутствие ям положительно отразилось на дорожном трафике на данном участке.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отважный мужчина прокатился «верхом» на крыше фуры во Владивостоке.

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