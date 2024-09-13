«Пробок будто и не бывало»: многострадальный мост ремонтируют в Приморье — видео

Posted 13 сентября, 06:51
Published 13 сентября, 06:51
Modified 13 сентября, 06:53
Updated 13 сентября, 06:53
В регионе есть многострадальный мост, который приносил немало стресса приморцам. Сооружение перед поворотом в Абражеевку было не только в плачевном состоянии, но и являлось причиной серьезных заторов в самый разгар пляжного отдыха на юге края.
Однако сегодня, 13 сентября, жительница дальневосточной столицы поделилась замечательной новостью, — начался ремонт моста. Девушка даже сделала видео, на котором видно, что участок, вероятно, готовят к укладке асфальта. Более того, отсутствие ям положительно отразилось на дорожном трафике на данном участке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отважный мужчина прокатился «верхом» на крыше фуры во Владивостоке.