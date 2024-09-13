Пугал людей ножом и странной походкой: опасного прохожего задержали в Приморье

Posted 13 сентября 2024, 05:46
Published 13 сентября 2024, 05:46
Modified 13 сентября 2024, 06:12
Updated 13 сентября 2024, 06:12
Полицейские во Владивостоке задержали мужчину, который напугал жителей Первомайского района. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после появления видеозаписи в социальных сетях.
Сотрудникам полиции удалось выяснить личность мужчины, снятого на видео, после беседы со свидетелями происшествия. Оказалось, что это 38-летний местный житель, который ранее был судим.
Подозреваемого задержали. В данный момент его заключили под стражу и доставили в полицейский участок для проведения дальнейших разбирательств по делу.
После завершения проверки будет принято законное и обоснованное решение о дальнейших мерах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, который целился из окна в сторону детского сада в Приморье.