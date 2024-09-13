vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2024, 05:46

Published 13 сентября 2024, 05:46

Modified 13 сентября 2024, 06:12

Updated 13 сентября 2024, 06:12

Потенциально опасный прохожий пугал жителей Приморского края

Пугал людей ножом и странной походкой: опасного прохожего задержали в Приморье

13 сентября 2024, 05:46
Фото: 1MI.

Потенциально опасный прохожий пугал жителей Приморского края

Сюжет
Безопасность
Мужчина пугал жителей Первомайского района Владивостока ножом. После начала проверки его задержали полицейские.

Полицейские во Владивостоке задержали мужчину, который напугал жителей Первомайского района. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после появления видеозаписи в социальных сетях.

Сотрудникам полиции удалось выяснить личность мужчины, снятого на видео, после беседы со свидетелями происшествия. Оказалось, что это 38-летний местный житель, который ранее был судим.

Подозреваемого задержали. В данный момент его заключили под стражу и доставили в полицейский участок для проведения дальнейших разбирательств по делу.

После завершения проверки будет принято законное и обоснованное решение о дальнейших мерах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, который целился из окна в сторону детского сада в Приморье.

Целился в сторону детского сада: мужчина открыл пальбу из окна в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Торговали смертью в дорогом ЖК: группу юных дилеров повязали в Приморье — видеоСсорой и неудавшейся дракой с водителем автобуса заинтересовалась полиция в ПриморьеМощный пожар начался в автосервисе во Владивостоке — видео
#Новости#Общество#Безопасность#Владивосток#Социальные сети#Полиция#Задержание#Приморский край#Преступник#Очевидцы#Приморье#Происшествия#Судимость#Страх#Видеозапись#Инцидент#Первомайский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика