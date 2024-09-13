РЭО: Современный объект ТКО появится в Майминском районе Алтая

Posted 13 сентября, 12:20
Published 13 сентября, 12:20
Modified 13 сентября, 12:21
Updated 13 сентября, 12:21
12 сентября глава ППК «РЭО» Денис Буцаев и глава региона Андрей Турчак встретились, чтобы обсудить детали строительства КПО «Майминский».
Мусороперерабатывающий комплекс в Алтае будет создан на основе концессии. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он отметил, что его встреча с Турчаком была посвящена ключевым мероприятиям по реализации инвестиционного проекта, а также актуализации дорожной карты, пишет 56orb.ru.
Уточняется, что новый объект будет построен в Майминском районе. Годовая мощность обработки КПО составит 60 тысяч тонн, утилизации — 20 тысяч тонн, захоронения — 37,5 тысячи тонн отходов. В рамках проекта будет проведена реконструкция действующего комплекса, где мощность обработки составляет 32,5 тысячи тонн отходов в год.
Для реализации проекта может быть предоставлено финансирование в виде выплаты капитального гранта из субсидий региона в соответствии с Правилами № 1222.
Обратим внимание, что концессионер уже подготовил проектно-сметную документацию. Место для возведения «Майминского» также определено.