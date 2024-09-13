РЭО: Современный объект ТКО появится в Майминском районе Алтая

Мусороперерабатывающий комплекс в Алтае будет создан на основе концессии. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он отметил, что его встреча с Турчаком была посвящена ключевым мероприятиям по реализации инвестиционного проекта, а также актуализации дорожной карты, пишет 56orb.ru.