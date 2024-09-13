Татарстан является одним из лидеров по набору на контрактную службу ВС РФ

Posted 13 сентября, 14:03
Published 13 сентября, 14:03
Modified 13 сентября, 14:04
Updated 13 сентября, 14:04
Портал inkazan.ru сообщает, что с начала августа текущего года размер единовременной выплаты за подписание контракта с Минобороны составляет два миллиона рублей. Данные меры направлены на поддержку военнослужащих и их семей. Из этой суммы 1,3 миллиона рублей выделит регион, ещё 400 — Министерство обороны и до 300 тысяч муниципальные власти. Зарплата бойцов в зоне СВО составит от 210 тысяч рублей. Для сравнения, в соседнем Башкортостане эта выплата составляет 1,2 миллиона, в Марий Эл — 1,4 миллиона, а в Чувашии — 900 тысяч.
Власти Татарстана также предоставляют жителям других регионов РФ и гражданам иностранных государств оплату проезда и проживания на период оформления документов. Данный процесс благодаря работе нескольких центров оформления на контрактную службу занимает не больше одного дня.
В таких центрах, которые работают в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, можно получить помощь в оформлении документов, узнать категорию годности к службе и сведения о льготах и выплатах. Иностранцам и их семьям оказывают помощь в получении ИНН и российского гражданства.
Перед отправкой в зону проведения спецоперации бойцы из Татарстана проходят первичное обучение, после которого они получают единовременную выплату, обмундирование и полный комплект вещей и медикаментов. Также у бойцов есть возможность выбора специальности и воинской части.
Бойцы из Татарстана получают поддержку и в зоне СВО. Регион еженедельно отправляет на передовую конвои с письмами от родных, продуктами, маскировочными сетями и другими вещами, которые запрашивают военнослужащие.