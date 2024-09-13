Татарстан является одним из лидеров по набору на контрактную службу ВС РФ

Портал inkazan.ru сообщает, что с начала августа текущего года размер единовременной выплаты за подписание контракта с Минобороны составляет два миллиона рублей. Данные меры направлены на поддержку военнослужащих и их семей. Из этой суммы 1,3 миллиона рублей выделит регион, ещё 400 — Министерство обороны и до 300 тысяч муниципальные власти. Зарплата бойцов в зоне СВО составит от 210 тысяч рублей. Для сравнения, в соседнем Башкортостане эта выплата составляет 1,2 миллиона, в Марий Эл — 1,4 миллиона, а в Чувашии — 900 тысяч.