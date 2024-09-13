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Posted 13 сентября 2024, 06:29

Published 13 сентября 2024, 06:29

Modified 13 сентября 2024, 06:43

Updated 13 сентября 2024, 06:43

Жители Владивостока содействуют в борьбе с безответственностью владельцев собак

Жители Владивостока содействуют в борьбе с безответственностью владельцев собак

13 сентября 2024, 06:29
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru.
Сюжет
Наш Город
Во Владивостоке продолжаются рейды по выявлению нарушений правил выгула животных. Власти оперативно отреагировали на информацию о собаках, которые гуляют около школы без поводков.

В дальневосточной столице продолжаются проверки горожан, которые безответственно относятся к выгулу животных, сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.

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Административная комиссия и правоохранители отреагировали на сообщения о выгуле собак без поводков на Харьковской около школы №74. В ходе рейда информация неравнодушных горожан подтвердилась.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Сотрудники полиции и представители мэрии побеседовали с владельцами о недопустимости нарушения требований к выгулу собак.

Заместитель главы администрации краевой столицы Дмитрий Свитайло отметил, что выгуливать животных на территориях школ и детских садов категорически запрещено. На нарушителей оформляют административные протоколы, на основе которых им могут выписать штрафы.

«Важно помнить, что выгул домашних животных на территории образовательных, лечебных, культурных учреждений категорически запрещен. Также нельзя отпускать собак без поводка. Сегодня административной комиссией были зафиксированы эти нарушения», — рассказал Дмитрий Свитайло.
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

К слову, приморцы могут сообщать о нарушениях в содержании пушистых друзей в администрацию города через интернет-приемную или чат-бот МЦУ Владивостока.

«Напомним, что согласно недавним изменениям в законодательстве, домашние собаки обязательно должны быть чипированы и зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе „Хорриот“», — добавили в пресс-службе мэрии.
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