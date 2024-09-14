Авто развернуло от удара: серьезное ДТП заблокировало путь в центр Владивостока —фото

Массовая авария случилась в районе Седанки в дальневосточной столице. Сразу несколько малолитражек не поделили дорогу перед поворотом на низководный мост. Три «тойотовских японца», — Prius, Aqua, Allion, — устроили «догонялки», а Mitsubishi RVR развернуло от удара.