Авто развернуло от удара: серьезное ДТП заблокировало путь в центр Владивостока —фото

Posted 14 сентября, 10:55
Published 14 сентября, 10:55
Modified 14 сентября, 10:59
Updated 14 сентября, 10:59
Массовая авария случилась в районе Седанки в дальневосточной столице. Сразу несколько малолитражек не поделили дорогу перед поворотом на низководный мост. Три «тойотовских японца», — Prius, Aqua, Allion, — устроили «догонялки», а Mitsubishi RVR развернуло от удара.
В результате дорожного происшествия движение в сторону центра осложнено. О пострадавших не сообщается.
«Аварийные комиссары пока не приехали на место ДТП. Столкновение произошло прямо передо мной», — отметил один из очевидцев.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на улице Героев Тихоокеанцев случилась авария с участием большегрузов.