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Posted 14 сентября, 10:55

Published 14 сентября, 10:55

Modified 14 сентября, 10:59

Updated 14 сентября, 10:59

Массовое столкновение сковало движение в сторону центра Владивостока в Приморье

Авто развернуло от удара: серьезное ДТП заблокировало путь в центр Владивостока —фото

14 сентября 2024, 10:55
Фото: vostokmedia.com

Массовое столкновение сковало движение в сторону центра Владивостока в Приморье

Сюжет
Машины
Авария с участием четырех машин произошла во Владивостоке. Вероятно, планы многих автомобилистов кардинально поменялись из-за осложненного движения.

Массовая авария случилась в районе Седанки в дальневосточной столице. Сразу несколько малолитражек не поделили дорогу перед поворотом на низководный мост. Три «тойотовских японца», — Prius, Aqua, Allion, — устроили «догонялки», а Mitsubishi RVR развернуло от удара.

В результате дорожного происшествия движение в сторону центра осложнено. О пострадавших не сообщается.

«Аварийные комиссары пока не приехали на место ДТП. Столкновение произошло прямо передо мной», — отметил один из очевидцев.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке на улице Героев Тихоокеанцев случилась авария с участием большегрузов.

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