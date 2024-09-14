Китайские машины всё: Поднебесная больше не будет открывать автозаводы в России

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 13 сентября на очередном заседании Банк России снова поднял ключевую ставку — с 18 до 19 процентов. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что это не последнее повышение. Чем же грозит это для жителей Приморья?