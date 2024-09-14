Китайские машины всё: Поднебесная больше не будет открывать автозаводы в России

Posted 14 сентября, 05:13
Published 14 сентября, 05:13
Modified 14 сентября, 05:15
Updated 14 сентября, 05:15
Производителей автомобилей предупредили о рисках инвестиций за границей. Минторговли Китая акцентировал, что особенно это касается Индии, Турции и России. Автопроизводителям рекомендовали конечную сборку автомобилей осуществлять в Европе и Таиланде, а производство комплектующих сосредоточить внутри Китая.
Пекин советует также не вкладываться в новые заводы, оставив уже существующие российские предприятия, поставляя на них машинокомплекты.
При этом продажи «китайцев» в России и Приморье продолжают расти, показывая все новые и новые рекорды. Так, в августе 2024 года в России было реализовано 90 тысяч новых машин китайских марок. В лидерах Haval, Chery, Changan, Jetour и JAECOO.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 13 сентября на очередном заседании Банк России снова поднял ключевую ставку — с 18 до 19 процентов. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что это не последнее повышение. Чем же грозит это для жителей Приморья?