Кредиты в Приморье снова подорожают: ЦБ поднял ключевую ставку — и это еще не предел

Ключевая ставка ЦБ — это процентная ставка, под которую Банк России выдает займы коммерческим банкам. Повышение ключевой ставки является инструментом борьбы с высокой инфляцией и ростом цен. Ожидается, что кредиты станут дороже, и их реже будут брать. Россияне начнут хранить больше денег на депозитах, потому что проценты по ним выгоднее, и меньше тратить на товары, как следствие, упадет покупательский спрос. И на это в свою очередь будут вынуждены реагировать предприниматели, сдерживая цены.