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Posted 13 сентября, 23:10

Published 13 сентября, 23:10

Modified 13 сентября, 23:12

Updated 13 сентября, 23:12

Чем грозит повышение ключевой ставки жителям Приморья

Кредиты в Приморье снова подорожают: ЦБ поднял ключевую ставку — и это еще не предел

13 сентября 2024, 23:10
Фото: Изображение Midjourney

Чем грозит повышение ключевой ставки жителям Приморья

Сюжет
Инфляция
Вчера, 13 сентября на очередном заседании Банк России снова поднял ключевую ставку — с 18 до 19 процентов. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что это не последнее повышение. Чем же грозит это для жителей Приморья?

Эксперты заявляют, — текущее инфляционное давление остается высоким, а годовая инфляция по итогам 2024 года, скорее всего превысит июльский прогнозный диапазон на 6,5–7 процентов. При этом внутренний спрос продолжает расти быстрее, чем экономика предлагает потребителям товары и услуги.

Банк заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики необходимо для стабилизации инфляции и возвращения ее к целевым показателям в 2025 году.

Напомним, последнее повышение ключевой ставки состоялось 26 июля — с 16 сразу до 18 процентов.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что допускается повышение ключевой ставки на ближайшем заседании и добавила, что денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой столько, сколько это потребуется.

Ключевая ставка ЦБ — это процентная ставка, под которую Банк России выдает займы коммерческим банкам. Повышение ключевой ставки является инструментом борьбы с высокой инфляцией и ростом цен. Ожидается, что кредиты станут дороже, и их реже будут брать. Россияне начнут хранить больше денег на депозитах, потому что проценты по ним выгоднее, и меньше тратить на товары, как следствие, упадет покупательский спрос. И на это в свою очередь будут вынуждены реагировать предприниматели, сдерживая цены.

Вот такая нехитрая цепочка экономических событий последует за каждым повышением ключевой ставки. Кредиты становятся неприлично дорогими, и приморцы уже с умом подходят к решению взять у банка в долг.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Дальнегорске питание школьников организовывали с грубыми нарушениями в Приморском крае. Более того, недобросовестный предприниматель не сделал выводов после предыдущих проверок.

Детей кормили с грубыми нарушениями в 11 школах Дальнегорска в Приморье — фото
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