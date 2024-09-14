Кредиты в Приморье снова подорожают: ЦБ поднял ключевую ставку — и это еще не предел

Posted 13 сентября, 23:10
Published 13 сентября, 23:10
Modified 13 сентября, 23:12
Updated 13 сентября, 23:12
Эксперты заявляют, — текущее инфляционное давление остается высоким, а годовая инфляция по итогам 2024 года, скорее всего превысит июльский прогнозный диапазон на 6,5–7 процентов. При этом внутренний спрос продолжает расти быстрее, чем экономика предлагает потребителям товары и услуги.
Банк заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики необходимо для стабилизации инфляции и возвращения ее к целевым показателям в 2025 году.
Напомним, последнее повышение ключевой ставки состоялось 26 июля — с 16 сразу до 18 процентов.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что допускается повышение ключевой ставки на ближайшем заседании и добавила, что денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой столько, сколько это потребуется.
Ключевая ставка ЦБ — это процентная ставка, под которую Банк России выдает займы коммерческим банкам. Повышение ключевой ставки является инструментом борьбы с высокой инфляцией и ростом цен. Ожидается, что кредиты станут дороже, и их реже будут брать. Россияне начнут хранить больше денег на депозитах, потому что проценты по ним выгоднее, и меньше тратить на товары, как следствие, упадет покупательский спрос. И на это в свою очередь будут вынуждены реагировать предприниматели, сдерживая цены.
Вот такая нехитрая цепочка экономических событий последует за каждым повышением ключевой ставки. Кредиты становятся неприлично дорогими, и приморцы уже с умом подходят к решению взять у банка в долг.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Дальнегорске питание школьников организовывали с грубыми нарушениями в Приморском крае. Более того, недобросовестный предприниматель не сделал выводов после предыдущих проверок.