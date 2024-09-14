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Posted 14 сентября, 08:08

Published 14 сентября, 08:08

Modified 14 сентября, 08:10

Updated 14 сентября, 08:10

Четыре человека пострадали в аварии в Приморье

Массовое ДТП парализовало дороги Владивостока — есть пострадавшие — видео

14 сентября 2024, 08:08
Фото: @prim_police

Четыре человека пострадали в аварии в Приморье

Сюжет
ДТП
В течение нескольких часов движение на главной трассе Владивостока было парализовано из-за крупной дорожной аварии с участием нескольких машин. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

В Первомайском районе города Владивостока на улице Героев Тихоокеанцев произошла автоавария с участием большегрузных транспортных средств. Движение транспортных средств в направлении Золотого моста было ограничено.

«Предварительно установлено, что водитель большегруза при движении со стороны о. Русского в направлении Золотого моста не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с транспортными средствами на встречной полосе. Предварительно сообщается о четырех пострадавших», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Видео: @prim_police.

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