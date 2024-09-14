Пострадают прибрежные районы: столкновение астероида с Землей угрожает Приморью

Узнать точно, угрожает ли астероид Земле, ученые смогут только через три года — в 2027 году. Пока же Апофис находится вне поля зрения из-за близкого расположения к Солнцу. Сближение с Землей в 2029 году будет не последним. Апофис продолжит часто сближаться с нашей планетой, например, в 2051, 2066 и 2080 годах, но, согласно моделям, этот космический камень не будет представлять угрозы для Земли еще как минимум 100 лет.