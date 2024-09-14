Пострадают прибрежные районы: столкновение астероида с Землей угрожает Приморью

Posted 14 сентября, 04:04
Published 14 сентября, 04:04
Modified 14 сентября, 04:06
Updated 14 сентября, 04:06
Эксперты уточняют, что шансы небольшие, но они есть. Согласно новым расчетам, это может произойти в 2029 году и, по причудливому совпадению, в пятницу 13 апреля. В этот день он должен совершить близкий пролет к Земле.
Апофис размером с 87-этажный небоскреб или Эйфелеву башню (около 340 м) может представлять опасность для Земли, если в него врежется другой космический камень под нужным углом и изменит траекторию полета. Такой камень может быть совсем небольшим, всего три метра в ширину.
Есть и хорошая новость — вероятность того, что неизвестный астероид врежется в Апофис, отклонившись от его текущего курса, меньше, чем один на миллион. А вероятность того, что такое столкновение направит его в сторону Земли в 2029 году, еще ниже — один к двум миллиардам.
Узнать точно, угрожает ли астероид Земле, ученые смогут только через три года — в 2027 году. Пока же Апофис находится вне поля зрения из-за близкого расположения к Солнцу. Сближение с Землей в 2029 году будет не последним. Апофис продолжит часто сближаться с нашей планетой, например, в 2051, 2066 и 2080 годах, но, согласно моделям, этот космический камень не будет представлять угрозы для Земли еще как минимум 100 лет.
Если астероид все-таки ударит по планете, то по предположению специалистов, пострадают прибрежные регионы во всем мире. Человечество ждет глобальная катастрофа — возможны не только цунами, но и пожары. Вместе с тем, считают эксперты, самым безопасным при такой катастрофе городом окажется Москва.
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