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Posted 14 сентября, 17:09

Published 14 сентября, 17:09

Modified 9 октября, 17:17

Updated 9 октября, 17:17

Председатель Правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов награжден премией «Репутация»

Председатель Правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов награжден премией «Репутация»

14 сентября 2024, 17:09
Фото: СОГАЗ
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: LjN8K3J57
Председатель Правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов награжден Всероссийской профессиональной премией финансистов «Репутация — 2024» в номинации «За личный вклад в развитие страховой отрасли в Российской Федерации».

Решение о присвоении звания лауреата премии было принято Президиумом Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

«СОГАЗ как лидер рынка уделяет большое внимание вопросам развития и консолидации отрасли, выполнению нашей общей миссии — обеспечению поддержки и защиты финансовых интересов людей и предприятий. Только вместе страховое сообщество может преодолеть текущие экономические вызовы, адаптироваться к изменениям и продолжать внедрять инновации», — отметил Антон Устинов.

Президент ВСС Евгений Уфимцев подчеркнул, что Антон Устинов внес большой вклад в развитие страхования в новых геополитических и экономических реалиях. «Его активное участие в организации страховой и перестраховочной емкости для санкционных рисков помогло сохранить стабильность как страховой отрасли, так и других стратегических отраслей российской экономики. По инициативе СОГАЗа был принят ряд федеральных законов, направленных на совершенствование законодательства, обеспечения деятельности финансовых организаций и поддержание устойчивости финансового рынка», — сказал Евгений Уфимцев.

Премия финансистов «Репутация» организуется с 2010 года в рамках Всероссийского государственного профессионального праздника «День финансиста» и призвана поддерживать престиж и доверие к профессии среди широкой аудитории, поднять на новый уровень профессиональную и социальную ответственность перед обществом российских финансовых специалистов.

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