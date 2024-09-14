Смертельное ДТП: водитель погиб при столкновении с поездом в Приморье

Posted 14 сентября, 03:01
Published 14 сентября, 03:01
Modified 14 сентября, 03:03
Updated 14 сентября, 03:03
На железнодорожном переезде в районе дома № 79 «А» на улице Лиманная произошло ДТП, в результате которого погиб человек.
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что 28-летний водитель автомобиля Suzuki Solio, двигаясь со стороны улицы Лиманная в направлении улицы Лермонтова, на регулируемом железнодорожном переезде при проезде на запрещающий сигнал семафора, совершил столкновение с электропоездом 6437 сообщением «Владивосток-Артем-Приморский 1».
Столкновение с поездом стало для водителя легковушки стало фатальным, в результате ДТП он скончался от полученных травм на месте происшествия. Автомобиль получил сильные механические повреждения.
«Стаж вождения погибшего составляет 2 года. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения за календарный год мужчину не привлекали. По факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, приведшие к гибели человека. Назначено проведение ряда исследований», — ответили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке водитель легкового автомобиля пролетела мимо машины скорой помощи на опасном расстоянии. К счастью, благодаря быстрой реакции водителя скорой помощи, столкновения удалось избежать.