Смертельное ДТП: водитель погиб при столкновении с поездом в Приморье

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что 28-летний водитель автомобиля Suzuki Solio, двигаясь со стороны улицы Лиманная в направлении улицы Лермонтова, на регулируемом железнодорожном переезде при проезде на запрещающий сигнал семафора, совершил столкновение с электропоездом 6437 сообщением «Владивосток-Артем-Приморский 1».