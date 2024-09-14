Ветер — восточный: во Владивостоке слились Приморье и Бурятия

Posted 14 сентября, 01:00
Published 14 сентября, 01:00
Modified 14 сентября, 01:03
Updated 14 сентября, 01:03
— В выставке принимают участие 12 художников из Бурятии и 11 живописцев Приморского края, — говорит председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов. — В экспозицию вошли более 80 работ, в том числе живописные полотна, графика, скульптуры из бронзы, уникальные гобелены из конского волоса.
«Роза ветров» в залах Приморского отделения СХ России просто удивительная. Направление ветра, наверное, восточное, ведь и Республика Бурятия, и Приморский край — это восток страны. Но в этой розе ветров смешались такие разные ароматы — буйного цветения и сухой пыли степей и соленого ветра в пелене туманов и в солнечном свете.
Работы приморских и бурятских художников аккуратно и старательно перемешаны, ведь в этом и смысл — создать единое творческое пространство, в котором зритель увидит куда больше, чем если бы перед нами была выставка только бурятских или только приморских мастеров.
— «Роза ветров» — это метафора для творчества художников, работающих на столь большой территории Дальнего Востока. Творчество — это всегда поиск, необходимость сделать выбор, найти правильный источник свет и увлечь зрителя в путешествие по своим следам. Каждый художник идет особым путем, — говорит Илья Бутусов. — Знакомясь с работами, представленными на выставке, зритель может делать свои предположения, какие символы и образы скрыты за «розой ветров».
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