Картина дня в Приморье: ректорская зарплата, «кидалово» на инвестициях и крипторубль

Другие банки с универсальной лицензией получат дополнительное время для адаптации — до 1 июля 2026 года, а менее крупные кредитные организации — до 1 июля 2027 года. ЦБ также установит обязательные сроки для предприятий по приему цифровых рублей, которые будут регулироваться размером годовой выручки.