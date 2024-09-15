Картина дня в Приморье: ректорская зарплата, «кидалово» на инвестициях и крипторубль

Posted 15 сентября, 08:12
Published 15 сентября, 08:12
Modified 15 сентября, 08:14
Updated 15 сентября, 08:14
«Кидалово» на инвестициях
Аферисты продолжают выманивать деньги у приморцев, предлагая вложиться в якобы высокодоходные инвестиции. Семь жителей Уссурийска в стремлении к быстрому обогащению потеряли более 1,2 миллиона рублей.
Под предлогом повышения финансовой грамотности мошенники обещали гарантированный доход благодаря «передовым инвестиционным разработкам». Злоумышленники убеждали потенциальных инвесторов установить специальное приложение для получения дивидендов.
Крипторубль
Банк России анонсировал окончательные сроки перехода на цифровую национальную валюту. Планируется, что с 1 июля 2025 года 13 крупнейших банков страны смогут обеспечить проведение операций с цифровым рублем для своих клиентов.
Другие банки с универсальной лицензией получат дополнительное время для адаптации — до 1 июля 2026 года, а менее крупные кредитные организации — до 1 июля 2027 года. ЦБ также установит обязательные сроки для предприятий по приему цифровых рублей, которые будут регулироваться размером годовой выручки.
Хороший заработок в стенах университета
Министерство науки и высшего образования опубликовало данные о среднемесячной заработной плате руководителей вузов за 2023 год. В списке значатся ректоры и проректоры ведущих университетов Дальнего Востока.
Диапазон доходов ректоров оказался внушительным — от 395 тысяч до более миллиона рублей. Среднемесячная зарплата ректора ДВФУ Бориса Коробца составила 819 788 рублей, что позволило ему занять второе место среди ректоров в стране.