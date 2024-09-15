Кто получит за переезд в Приморье два миллиона рублей?

На Восточном экономическом форуме Путин подчеркнул, что молодые специалисты все чаще выбирают Дальний Восток для жизни и работы благодаря адресным мерам поддержки. В Приморье уже действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым медработники получают выплаты от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.