Кто получит за переезд в Приморье два миллиона рублей?

Posted 15 сентября, 00:34
Published 15 сентября, 00:34
Modified 15 сентября, 00:36
Updated 15 сентября, 00:36
Президент Владимир Путин поручил предусмотреть для участников программы повышенные дальневосточные коэффициенты разовых выплат, обеспечивая дополнительную мотивацию для работы в небольших населенных пунктах.
«Прошу Правительство начать реализацию этой программы с 1 января будущего года. И конечно, для работников культуры, которые едут в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке, нужно предусмотреть повышенные — дальневосточные коэффициенты разовых выплат», — сказал Владимир Путин.
Земские программы для учителей и врачей продлены до 2030 года, сохраняя двойной дальневосточный коэффициент выплат. Это стало возможным благодаря обращению вице-премьера Юрия Трутнева, который предложил распространить механизм дальневосточной ипотеки на этих специалистов без возрастных ограничений.
На Восточном экономическом форуме Путин подчеркнул, что молодые специалисты все чаще выбирают Дальний Восток для жизни и работы благодаря адресным мерам поддержки. В Приморье уже действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым медработники получают выплаты от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.