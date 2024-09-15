Мужья меняются, дружба — навсегда: о настоящем богатстве рассказала Елена из Приморья

На счету Алены третий брак. И, кажется, она наконец-то обрела счастье. Но когда хабаровчанка нуждалась в поддержке, рядом была Елена. Спассчанка переживала семейные драмы подруги вместе с ней. Не исключено, что Алена не потеряла любовь к жизни и надежду найти свою судьбу благодаря Лене. Ведь удержать психоэмоциональное состояние в норме после развода крайне тяжело, но с поддержкой близких хрупким созданиям все по силам.