Мужья меняются, дружба — навсегда: о настоящем богатстве рассказала Елена из Приморья

Posted 15 сентября, 01:12
Published 15 сентября, 01:12
Modified 15 сентября, 01:33
Updated 15 сентября, 01:33
Женщины испокон веков собираются в целые сообщества для того, чтобы делиться ценными знаниями, поддерживать друг друга в тяжелые моменты и помогать советами, когда это необходимо. О лучших подругах слагают легенды и невероятные истории.
Именно поэтому люди в разных уголках Земли празднуют День женской дружбы. Ведь подруги влияют не только на настроение девушек, но и на их психологическое состояние. Елена поведала корреспонденту «Восток-Медиа» о том, как нашла свою «бэсти» (лучший друг на молодежном сленге — прим. ред.).
Лена из Спасска-Дальнего познакомилась с Аленой из Хабаровска случайно. Сестра спассчанки училась в одном университете с Аленой. Впервые Лена увидела хабаровчанку на совместном отдыхе на море, где они отдыхали большой компанией. С тех пор дружба девушек длится уже более 20 лет.
Женщины очень близки, несмотря на 535 километров между ними. Подруги поддерживают друг друга в горе и вместе переживают счастливые моменты в жизни.
«Мужья меняются, а дружба проверена временем», — с юмором отметила спассчанка.
На счету Алены третий брак. И, кажется, она наконец-то обрела счастье. Но когда хабаровчанка нуждалась в поддержке, рядом была Елена. Спассчанка переживала семейные драмы подруги вместе с ней. Не исключено, что Алена не потеряла любовь к жизни и надежду найти свою судьбу благодаря Лене. Ведь удержать психоэмоциональное состояние в норме после развода крайне тяжело, но с поддержкой близких хрупким созданиям все по силам.
Приятельницы видятся не так часто, как хотелось бы, но их встречи — это всегда буря положительных эмоций и событий. К слову, теперь они дружат семьями. Все невзгоды будто бы позади, но даже если наступит черная полоса, то женщины встретят их плечом к плечу.
Елена, оглядываясь на прожитые годы, благодарит судьбу за такую подругу, как Алена. Ведь богатства — это не только материальные ценности, но и возможность делиться самым сокровенным с другим человеком, зная, что он от души радуется твоим успехам и искренне переживает за тебя.
Найти лучшую подругу — это настоящее счастье и огромная удача в современном мире, где многие забывают о том, в чем заключается человеческая дружба.