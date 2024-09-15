vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 01:12

Published 15 сентября, 01:12

Modified 15 сентября, 01:33

Updated 15 сентября, 01:33

О настоящей женской дружбе рассказала женщина из Приморского края

Мужья меняются, дружба — навсегда: о настоящем богатстве рассказала Елена из Приморья

15 сентября 2024, 01:12
Фото: Изображение Midjourney

О настоящей женской дружбе рассказала женщина из Приморского края

Сюжет
Отдых
Сегодня, 15 сентября, отмечается международный День женской дружбы. В этот день общество говорит о том, насколько важно иметь близкую подругу для каждой представительницы прекрасного пола. Одна из жительниц Приморского края рассказала историю о бесценной дружбе, длиною в двадцать лет.

Женщины испокон веков собираются в целые сообщества для того, чтобы делиться ценными знаниями, поддерживать друг друга в тяжелые моменты и помогать советами, когда это необходимо. О лучших подругах слагают легенды и невероятные истории.

Именно поэтому люди в разных уголках Земли празднуют День женской дружбы. Ведь подруги влияют не только на настроение девушек, но и на их психологическое состояние. Елена поведала корреспонденту «Восток-Медиа» о том, как нашла свою «бэсти» (лучший друг на молодежном сленге — прим. ред.).

Лена из Спасска-Дальнего познакомилась с Аленой из Хабаровска случайно. Сестра спассчанки училась в одном университете с Аленой. Впервые Лена увидела хабаровчанку на совместном отдыхе на море, где они отдыхали большой компанией. С тех пор дружба девушек длится уже более 20 лет.

Женщины очень близки, несмотря на 535 километров между ними. Подруги поддерживают друг друга в горе и вместе переживают счастливые моменты в жизни.

«Мужья меняются, а дружба проверена временем», — с юмором отметила спассчанка.

На счету Алены третий брак. И, кажется, она наконец-то обрела счастье. Но когда хабаровчанка нуждалась в поддержке, рядом была Елена. Спассчанка переживала семейные драмы подруги вместе с ней. Не исключено, что Алена не потеряла любовь к жизни и надежду найти свою судьбу благодаря Лене. Ведь удержать психоэмоциональное состояние в норме после развода крайне тяжело, но с поддержкой близких хрупким созданиям все по силам.

Приятельницы видятся не так часто, как хотелось бы, но их встречи — это всегда буря положительных эмоций и событий. К слову, теперь они дружат семьями. Все невзгоды будто бы позади, но даже если наступит черная полоса, то женщины встретят их плечом к плечу.

Елена, оглядываясь на прожитые годы, благодарит судьбу за такую подругу, как Алена. Ведь богатства — это не только материальные ценности, но и возможность делиться самым сокровенным с другим человеком, зная, что он от души радуется твоим успехам и искренне переживает за тебя.

Найти лучшую подругу — это настоящее счастье и огромная удача в современном мире, где многие забывают о том, в чем заключается человеческая дружба.

Ранее «Восток-Медиа» писало о секретах счастливой жизни пары из Приморского края.

Совет супругов из Приморья: «Стань любовницей, а мужчина сделает тебя счастливой»
Узнать подробнее
Читайте также:
Хотят больше, а получат МРОТ: жители Приморья в числе самых требовательных к зарплатеГубернатор Приморья Кожемяко представит перспективы федерального курорта в ПриморьеПробок больше не будет? Самую загруженную дорогу собираются обновить в Приморье
#Новости#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Владивосток#Отдых#Спасск-Дальний#Приморский край#Психология#Женщина#Отношения#Дружба#Эмоции
Подпишитесь
Популярное