Семь тысяч водителей фур оштрафованы за проезд по некрасовскому путепроводу

Госавтоинспекция провела 13 профилактических операций по контролю за грузовым транспортом и 4 мероприятия по предотвращению аварий с опасными грузами. Всего проверено 3589 транспортных средств, и привлечено к ответственности 1474 водителя, а также 42 должностных и 34 юридических лица.