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Posted 15 сентября, 02:42

Published 15 сентября, 02:42

Modified 15 сентября, 02:44

Updated 15 сентября, 02:44

Семь тысяч водителей фур оштрафованы за проезд по некрасовскому путепроводу

Семь тысяч водителей фур оштрафованы за проезд по некрасовскому путепроводу

15 сентября 2024, 02:42
Фото: 1MI
В районе проспекта Столетия Владивостока установлен знак «Движение грузовых автомобилей запрещено», а также работают комплексы фото-видео фиксации нарушений. Однако многие водители игнорируют знак — с начала года к административной ответственности привлечено более 7 тысяч водителей грузовиков.

Госавтоинспекция провела 13 профилактических операций по контролю за грузовым транспортом и 4 мероприятия по предотвращению аварий с опасными грузами. Всего проверено 3589 транспортных средств, и привлечено к ответственности 1474 водителя, а также 42 должностных и 34 юридических лица.

В рамках повседневной работы инспекторы также выявили 6810 нарушений среди водителей автотранспортных компаний и привлекли к ответственности 284 должностных и 210 юридических лиц за различные нарушения ПДД РФ.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Приморский край#Приморье#Административная ответственность#Госавтоинспекция#Грузовики#Нарушения ПДД
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