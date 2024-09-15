Семь тысяч водителей фур оштрафованы за проезд по некрасовскому путепроводу

Posted 15 сентября, 02:42
Published 15 сентября, 02:42
Modified 15 сентября, 02:44
Updated 15 сентября, 02:44
Госавтоинспекция провела 13 профилактических операций по контролю за грузовым транспортом и 4 мероприятия по предотвращению аварий с опасными грузами. Всего проверено 3589 транспортных средств, и привлечено к ответственности 1474 водителя, а также 42 должностных и 34 юридических лица.
В рамках повседневной работы инспекторы также выявили 6810 нарушений среди водителей автотранспортных компаний и привлекли к ответственности 284 должностных и 210 юридических лиц за различные нарушения ПДД РФ.