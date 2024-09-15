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Posted 15 сентября, 06:44

Published 15 сентября, 06:44

Modified 15 сентября, 06:46

Updated 15 сентября, 06:46

Водители Приморья пройдут через массовые проверки

Водители Приморья пройдут через массовые проверки

15 сентября 2024, 06:44
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
Госавтоинспекция Приморского края предупредила водителей о масштабных проверках, которые состоятся 16 сентября. Мероприятия направлены на предотвращение ДТП с участием детей-пассажиров.

Эта инициатива возникла из-за тревожной статистики: с начала года в Приморье произошло 157 аварий с пострадавшими несовершеннолетними. Большинство жертв находились в автомобиле под присмотром родственников или знакомых, которые нарушали ПДД, в том числе превышали безопасную скорость. Для повышения безопасности на дорогах пройдут массовые проверки водителей, перевозящих детей.

Особое внимание будет уделено разъяснению правил безопасной перевозки несовершеннолетних и демонстрации фотографий с мест ДТП, чтобы показать последствия неосторожного поведения на дороге.

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