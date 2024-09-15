Водители Приморья пройдут через массовые проверки

Posted 15 сентября, 06:44
Published 15 сентября, 06:44
Modified 15 сентября, 06:46
Updated 15 сентября, 06:46
Эта инициатива возникла из-за тревожной статистики: с начала года в Приморье произошло 157 аварий с пострадавшими несовершеннолетними. Большинство жертв находились в автомобиле под присмотром родственников или знакомых, которые нарушали ПДД, в том числе превышали безопасную скорость. Для повышения безопасности на дорогах пройдут массовые проверки водителей, перевозящих детей.
Особое внимание будет уделено разъяснению правил безопасной перевозки несовершеннолетних и демонстрации фотографий с мест ДТП, чтобы показать последствия неосторожного поведения на дороге.