Зарплата которую хочет каждый: сколько получают ректоры приморских вузов

Posted 14 сентября, 23:29
Published 14 сентября, 23:29
Modified 14 сентября, 23:31
Updated 14 сентября, 23:31
Диапазон доходов ректоров оказался внушительным — от 395 тысяч до более миллиона рублей. Среднемесячная зарплата ректора ДВФУ Бориса Коробца составила 819 788 рублей, что позволило ему занять второе место среди ректоров в стране.
Заместители ректора также получают хорошие зарплаты, ни один из них не зарабатывает менее полумиллиона рублей в месяц. По данным Минобрнауки, проректор по административной и правовой работе Лариса Гринина получает 566 507 рублей, проректор по экономике и финансам Элеонора Моисеенко — 577 316 рублей, проректор по молодежной политике Александр Кайданович — 612 307 рублей, проректор по международным отношениям Евгений Власов — 639 961 рубль, проректор по развитию Елена Харисова — 680 255 рублей, а проректор по управлению кампусом Максим Ведяшкин — 743 155 рублей.
Во Владивостокском государственном университете, бывшем ВГУЭС, ректор Татьяна Терентьева зарабатывает 585 073 рубля в месяц. Зарплаты проректоров здесь несколько скромнее, они варьируются от 191 до 442 тысяч рублей.