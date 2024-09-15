Зарплата которую хочет каждый: сколько получают ректоры приморских вузов

Заместители ректора также получают хорошие зарплаты, ни один из них не зарабатывает менее полумиллиона рублей в месяц. По данным Минобрнауки, проректор по административной и правовой работе Лариса Гринина получает 566 507 рублей, проректор по экономике и финансам Элеонора Моисеенко — 577 316 рублей, проректор по молодежной политике Александр Кайданович — 612 307 рублей, проректор по международным отношениям Евгений Власов — 639 961 рубль, проректор по развитию Елена Харисова — 680 255 рублей, а проректор по управлению кампусом Максим Ведяшкин — 743 155 рублей.