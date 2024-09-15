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Posted 14 сентября, 23:29

Published 14 сентября, 23:29

Modified 14 сентября, 23:31

Updated 14 сентября, 23:31

Зарплата которую хочет каждый: сколько получают ректоры приморских вузов

Зарплата которую хочет каждый: сколько получают ректоры приморских вузов

14 сентября 2024, 23:29
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
ДВФУ
Министерство науки и высшего образования опубликовало данные о среднемесячной заработной плате руководителей вузов за 2023 год. В списке значатся ректоры и проректоры ведущих университетов Дальнего Востока.

Диапазон доходов ректоров оказался внушительным — от 395 тысяч до более миллиона рублей. Среднемесячная зарплата ректора ДВФУ Бориса Коробца составила 819 788 рублей, что позволило ему занять второе место среди ректоров в стране.

Заместители ректора также получают хорошие зарплаты, ни один из них не зарабатывает менее полумиллиона рублей в месяц. По данным Минобрнауки, проректор по административной и правовой работе Лариса Гринина получает 566 507 рублей, проректор по экономике и финансам Элеонора Моисеенко — 577 316 рублей, проректор по молодежной политике Александр Кайданович — 612 307 рублей, проректор по международным отношениям Евгений Власов — 639 961 рубль, проректор по развитию Елена Харисова — 680 255 рублей, а проректор по управлению кампусом Максим Ведяшкин — 743 155 рублей.

Во Владивостокском государственном университете, бывшем ВГУЭС, ректор Татьяна Терентьева зарабатывает 585 073 рубля в месяц. Зарплаты проректоров здесь несколько скромнее, они варьируются от 191 до 442 тысяч рублей.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#ДВФУ#Зарплата#ВГУЭС#Приморский край#Университеты
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