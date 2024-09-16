30 лет рука об руку с куклой: какие секреты раскрыла актриса Анастасия Капшук

Помню, в 1993 году, когда театр кукол переехал в здание на Петра Великого, 8, в честь этого события было большое представление. В нем участвовали ребята, которые учились на курс-два выше — Вадим и Оля Перфиловы, например. Я пришла посмотреть на этот концерт и там был момент из спектакля «Дюймовочка». Его Виктор Васильевич ставил в технике «черный кабинет», это когда на сцене нет ширмы, а актеры работают на черном фоне в черных костюмах и их не видно. И вот это меня поразило — когда из темноты, из ничего появилась кукла и началось действо. Думаю, что этот момент мне тоже запал в душу и тоже в итоге привёл к тому, что в 1995 году я открыла дверь в театр кукол.