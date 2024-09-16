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Posted 16 сентября, 10:32

Published 16 сентября, 10:32

Modified 16 сентября, 11:15

Updated 16 сентября, 11:15

Драка в подъезде довела парня до контузии во Владивостоке

Драка в подъезде довела парня до контузии во Владивостоке

16 сентября 2024, 10:32
Фото: 1MI
Сюжет
Уголовное дело
Полиция разбирается с инцидентом на улице Русской во Владивостоке. Двое молодых людей подрались в подъезде многоэтажки, один из них получил тяжелую травму.

Полицейские ведут расследование инцидента, случившегося в подъезде дома в Советском районе Владивостока.

Один из жителей сообщил в полицию, что его сын получил телесные повреждения во время конфликта. Молодого парня госпитализировали с травмой глаза.

В ходе оперативных действий сотрудники уголовного розыска выяснили личность и местонахождение второго участника инцидента.

Молодого человека доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Он рассказал, что конфликт с потерпевшим возник из-за личной неприязни.

Обнаруженное оружие, предположительно, это аэрозольный пистолет, изъято и направлено на экспертизу.

В данный момент специалисты проводят проверку, результаты которой помогут принять законное и обоснованное решение по этому делу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о стрелке, которого задержали в одном из дворов Уссурийска.

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