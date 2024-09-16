Драка в подъезде довела парня до контузии во Владивостоке

Posted 16 сентября, 10:32
Published 16 сентября, 10:32
Modified 16 сентября, 11:15
Updated 16 сентября, 11:15
Полицейские ведут расследование инцидента, случившегося в подъезде дома в Советском районе Владивостока.
Один из жителей сообщил в полицию, что его сын получил телесные повреждения во время конфликта. Молодого парня госпитализировали с травмой глаза.
В ходе оперативных действий сотрудники уголовного розыска выяснили личность и местонахождение второго участника инцидента.
Молодого человека доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Он рассказал, что конфликт с потерпевшим возник из-за личной неприязни.
Обнаруженное оружие, предположительно, это аэрозольный пистолет, изъято и направлено на экспертизу.
В данный момент специалисты проводят проверку, результаты которой помогут принять законное и обоснованное решение по этому делу.
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