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Posted 16 сентября, 06:42

Published 16 сентября, 06:42

Modified 17 сентября, 00:20

Updated 17 сентября, 00:20

Новый сезон открыл Эстрадный оркестр Приморской краевой филармонии

Эстрадный оркестр Приморской филармонии открыл концертный сезон программой «Лучшее»

16 сентября 2024, 06:42
Фото: vostokmedia.com

Новый сезон открыл Эстрадный оркестр Приморской краевой филармонии

Сюжет
Концерт
«Лучшее» (6+) — так назвал первый в новом сезоне концерт Эстрадный оркестр Приморской филармонии под управлением Дмитрия Бутенко. Сезон проходит при поддержке министерства культуры и архивного дела правительства Приморского края.

Вниманию публики были предложены хиты таких звёзд эстрады, как Глория Гейнор, «Boney M», Мадонна, Элтон Джон — в первом отделении, где были собраны вокальные номера зарубежной музыки.

Во втором отделении солисты Приморской краевой филармонии — Юлия Макеич, Александр Пстыга, Люся Алексеенко, Дмитрий Сабитов, Валерия Качук, Анастасия Пак, Николай Буров — исполнили всеми любимые хиты российской эстрады — от знаменитых шлягеров «Атас!» (6+) группы «Любэ» и «Мой герой» (6+) группы «Мираж» до такого хита, как «Вдох-выдох» (6+) группы «Т-9».

Все эти вокальные номера — часть тех концертов, которыми оркестр радовал своих поклонников (а в зале был аншлаг) в прошлом сезоне и наверняка порадует в новом.

Дмитрий БутенкоДмитрий Бутенко
Дмитрий Бутенко. Фото: vostokmedia.com

Изюминкой же концерта стали музыкальные композиции из репертуара оркестров Поля Мориа и Фаусто Папетти. Они были исполнены безукоризненно и в очень интересных аранжировках, созданных Дмитрием Бутенко.

— Мы, Эстрадный оркестр Приморской краевой филармонии, гордимся тем, что стараемся добиваться кристально чистого, идеального звучания, — сказал Дмитрий Бутенко. — Мы понимаем ответственность перед слушателем, который ценит нас и доверяет нам, и стараемся его не разочаровать.

Уже 27 и 28 сентября Эстрадный оркестр пригласит публику на концерты «Бродвей vs Голливуд» (6+) и «Сделано в СССР» (6+). Какие мелодии и песни прозвучат — можно легко догадаться по названиям.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чем удивит в новом сезоне зрителя театр ТОФ.

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#Новости#Культура#Владивосток#Концерт#Приморский край#Приморская краевая филармония
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