Эстрадный оркестр Приморской филармонии открыл концертный сезон программой «Лучшее»

Posted 16 сентября, 06:42
Published 16 сентября, 06:42
Modified 17 сентября, 00:20
Updated 17 сентября, 00:20
Вниманию публики были предложены хиты таких звёзд эстрады, как Глория Гейнор, «Boney M», Мадонна, Элтон Джон — в первом отделении, где были собраны вокальные номера зарубежной музыки.
Во втором отделении солисты Приморской краевой филармонии — Юлия Макеич, Александр Пстыга, Люся Алексеенко, Дмитрий Сабитов, Валерия Качук, Анастасия Пак, Николай Буров — исполнили всеми любимые хиты российской эстрады — от знаменитых шлягеров «Атас!» (6+) группы «Любэ» и «Мой герой» (6+) группы «Мираж» до такого хита, как «Вдох-выдох» (6+) группы «Т-9».
Все эти вокальные номера — часть тех концертов, которыми оркестр радовал своих поклонников (а в зале был аншлаг) в прошлом сезоне и наверняка порадует в новом.
Изюминкой же концерта стали музыкальные композиции из репертуара оркестров Поля Мориа и Фаусто Папетти. Они были исполнены безукоризненно и в очень интересных аранжировках, созданных Дмитрием Бутенко.
— Мы, Эстрадный оркестр Приморской краевой филармонии, гордимся тем, что стараемся добиваться кристально чистого, идеального звучания, — сказал Дмитрий Бутенко. — Мы понимаем ответственность перед слушателем, который ценит нас и доверяет нам, и стараемся его не разочаровать.
Уже 27 и 28 сентября Эстрадный оркестр пригласит публику на концерты «Бродвей vs Голливуд» (6+) и «Сделано в СССР» (6+). Какие мелодии и песни прозвучат — можно легко догадаться по названиям.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чем удивит в новом сезоне зрителя театр ТОФ.