Фильм о приморском ДФК «Алеут» сняли в рамках проекта о развитии футбола в регионах

Posted 15 сентября, 23:11
Published 15 сентября, 23:11
Modified 15 сентября, 23:11
Updated 15 сентября, 23:11
Фильм о детском футбольном клубе «Алеут», который работает в Шкотовском муниципальном округе, сняли в Приморье. Он создан в рамках проекта о развитии футбола в российских регионах. Съемочную группу ООО «Дзен. Платформы» из Москвы заинтересовал фестиваль на кубок морского терминала «Порт „Вера“» (0+), который регулярно проходит в одном из сел округа. Снятая в Приморье картина может быть доступна для просмотра уже в ноябре этого года. Участие ДФК «Алеут» в подобном проекте — еще один важный шаг к воспитанию здорового поколения в регионе.
Как рассказал руководитель детского футбольного клуба «Алеут» Иван Иваница, ДФК заметили благодаря участию в конкурсе федерального масштаба. Одержав победу в региональном и межрегиональном этапах соревнований «Россия — футбольная страна» (0+), приморский футбольный клуб вышел на национальный уровень, где продемонстрировал свой проект «Футбол в селах». По словам руководителя, съемочную группу ООО «Дзен. Платформы» из Москвы заинтересовал фестиваль на кубок морского терминала «Порт „Вера“, который проводят в поселке Подъяпольское — именно это спортивное событие и захотели включить в фильм.
«Съемки состоялись в мае этого года — команда приехала к нам, когда фестиваль на кубок „Порт „Вера“ проходил уже в девятый раз. Их заинтересовал масштаб соревнований, ведь редко когда можно увидеть подобное в сельских поселения — в этом году в фестивале поучаствовало 250 человек, включая воспитанников и их родителей, среди них мы провели множество конкурсов: жонглирование, точный удар и другие. В этом году соревнования проводились в семи возрастных категориях, включая мам и пап ребят», — рассказал Иваница
Помимо этого, руководитель ДФК отметил, что съемочная команда осталась у них еще на четыре дня — кроме самих соревнований, для фильма отсняли и ежедневный быт воспитанников.
«Думаю, что этот проект подчеркнет значимость развития детского футбола в нашем крае. Наш опыт показывает, как спорт может объединять детей, тренеров и родителей, создавая атмосферу дружбы и поддержки, как он может воспитывать здоровое поколение. Мы выражаем огромную благодарность нашим партнерам — ООО „Порт „Вера“ за поддержку и помощь в организации фестиваля, а также за огромный вклад в развитие детского футболка на территории Шкотовского муниципального округа», — поделился руководитель.
Важно отметить, что морской терминал «Порт „Вера“ уже несколько лет является партнером детского футбольного клуба „Алеут“, работающего в поселке Подъяпольское. Сейчас при поддержке предприятия деятельность клуба охватила весь Шкотовский муниципальный округ. „Порт „Вера“ также помогает развивать социальную и общественную инфраструктуру поселков Подъяпольское, Смоляниново, Шкотово и Штыково в Шкотовском округе.