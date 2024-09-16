Фильм о приморском ДФК «Алеут» сняли в рамках проекта о развитии футбола в регионах

Фильм о детском футбольном клубе «Алеут», который работает в Шкотовском муниципальном округе, сняли в Приморье. Он создан в рамках проекта о развитии футбола в российских регионах. Съемочную группу ООО «Дзен. Платформы» из Москвы заинтересовал фестиваль на кубок морского терминала «Порт „Вера“» (0+), который регулярно проходит в одном из сел округа. Снятая в Приморье картина может быть доступна для просмотра уже в ноябре этого года. Участие ДФК «Алеут» в подобном проекте — еще один важный шаг к воспитанию здорового поколения в регионе.