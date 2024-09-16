Куда бежать из Владивостока: астролог дал прогноз для города на ближайшие годы

Однако, как говорит астролог, в то время была наиболее актуальна тема взаимоотношений с Китаем, и он рассматривал вопрос угрозы со стороны Поднебесной — никакой угрозы не было тогда, она не случилась в течение этих трех десятков лет, нет угрозы и сегодня. Владивостоку и Приморскому краю это совершенно не угрожает.