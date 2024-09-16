Куда бежать из Владивостока: астролог дал прогноз для города на ближайшие годы

Posted 16 сентября, 05:39
Published 16 сентября, 05:39
Modified 16 сентября, 05:41
Updated 16 сентября, 05:41
С этим вопросом жители Приморья обратились к астрологии — по их просьбе Александр Ремпель, который в свое время подобные астропрогнозы для региона составлял ежегодно, в своем телеграм-канале рассказал, какие угрозы есть для Приморья и дальневосточной столицы, и стоит ли покидать регион из страха третьей мировой войны.
Астролог рассказал, что еще в начале 90-х годов, приехавшие во Владивосток астрологи Павел и Тамара Глоба озвучили прогноз о том, что на Владивосток обрушится цунами, и город будет разрушен и буквально уничтожен. Это напугало горожан, тогда к нему обратились редакторы газет, и эксперт составлял долговременный прогноз для города Владивостока — на 30 лет вперед.
«Тогда он был опубликован, и по своей сути он актуален и до сих пор. Никаких цунами для Владивостока не предвидится, никогда в истории города не будет таких серьезных, страшных катастроф. Никогда не будет во Владивостоке землетрясения, никогда здесь не упадет метеорит, и не разрушит город. Ничего подобного не случится», — отметил Александр Ремпель.
Однако, как говорит астролог, в то время была наиболее актуальна тема взаимоотношений с Китаем, и он рассматривал вопрос угрозы со стороны Поднебесной — никакой угрозы не было тогда, она не случилась в течение этих трех десятков лет, нет угрозы и сегодня. Владивостоку и Приморскому краю это совершенно не угрожает.
«Но 30 лет назад я не рассматривал третью мировую войну и ядерную угрозу для города и региона. Тогда это в голову никому не приходило. Сейчас это актуально. Я могу сказать, что конкретно для Владивостока угрозы от третьей мировой войны на сегодняшний день не существует, не будет она создаваться и в ближайшие годы. Такой опасности нет. Поэтому бежать куда-то из Владивостока, спасаясь от угрозы третьей мировой войны, ядерных взрывов не стоит, такой угрозы нет», — подчеркнул эксперт.
При этом Ремпель делает оговорку на соседство с ядерными державами и угрозы радиационного заражения, отмечая, что Приморье всегда находится вблизи от источников угроз.
«Конечно, я всегда в своих прогнозах говорил, что Владивостоку и Приморью всегда будет угрожать радиационная опасность, другое дело, что в гороскопе невозможно увидеть размер этой опасности — на сколько повысится фон, видно, что просто есть угроза. И история это подтверждает — аварии в Чажме и Фукусиме не повлекли за собой заражения, но угроза такая существовала», — рассказал астролог.
Еще одна потенциальная и реальная опасность — конфликт между Северной и Южной Кореями, который, по словам Александра Ремпеля, неизбежно приведет к катастрофе, которая коснется только этих стран.
«Даже если произойдет ядерный конфликт между Северной и Южной Кореями — это будет катастрофа для этих стран, до Владивостока это не дойдет. По этой причине покидать город и куда-то бежать тоже не стоит», — особо подчеркнул Александр Ремпель.
Эксперт уверен, что территория Приморья и сама дальневосточная столица на сегодня является самым безопасным местом в России.
«Владивосток и Приморский край наиболее защищены от подобных угроз войны, чем центральная и южная части России», — добавил он.
Отдельно Александр Ремпель коснулся различных техногенных и природных катастроф — он считает, что это обыденное явление для региона, которое существовало исторически и будет существовать в будущем.
«Техногенные аварии, природные явления будут здесь всегда. Вот буквально недавно все Приморье несколько часов было обесточено. Ледяные дожди, ежегодные тайфуны — все это будет происходить, но Владивосток, горожане все выдержат, со всем справятся. Я еще будучи ребенком, в 60-х годах жил в городе Имане, ныне Дальнереченск, помню, что мы каждый год примерно по неделе жили на крыше. И сегодня это не прекратилось. Во Владивостоке в районе стадиона Динамо всегда была вода по пояс в ливни. Вот стихийные катастрофы в таком духе в Приморье будут всегда, но более серьезного ничего не ожидается», — рассказал астролог.
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