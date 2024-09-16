Максим Иванов: У нас одна цель — процветание Хабаровского края и благополучие жителей

Posted 16 сентября, 04:36
Published 16 сентября, 04:36
Modified 16 сентября, 04:38
Updated 16 сентября, 04:38
— Прошло несколько месяцев с нашего последнего интервью. Там мы говорили о прогнозах, но делали это осторожно. Насколько ожидаем оказался подобный триумф «Единой России» по итогам голосования?
— Конечно же, мы не могли знать заранее результат с точностью до цифры. Но на успех мы безусловно рассчитывали. Раз уж вы вспомнили про интервью накануне выборов, то я говорил, что для крупнейшей партии страны цель на выборах может быть только одна — победа. Такую цель мы ставили, мы обеспечивали эту цель делами.
Могу сказать, что наша избирательная кампания шла не только летом 2024 года. По сути, мы вели её все 5 лет с момента окончания выборов 2019 года. Поэтому, не знаю можно ли назвать этот результат неожиданным. Ведь мы не просто сидели и ждали его. Мы на него работали.
— Если прошедшие пять лет можно назвать периодом межпартийного руководства, то сейчас вся власть находится в руках именно «Единой России». Есть ли понимание того, что жители будут спрашивать теперь исключительно с вас?
— А как иначе? В одном из интервью по итогам выборов я уже говорил, что для нас эта победа — аванс. Все понимают, что удержать преимущество гораздо сложнее, чем его завоевать. А у нас задача не только удержать, но и закрепить и преумножить.
Отдельно подчеркну, что развить преимущество — это значит делом доказать, что люди сделали правильный выбор. Другими словами, это люди покажут нам, получилось ли у нас отработать их кредит доверия. Почувствуют жители края позитивные изменения в своей жизни — значит мы на верном пути. Если нет — нужно будет вносить в свою работу коррективы.
— Губернатор от «Единой России» для партии — это очевидный плюс. Что удастся делать, чего невозможно было делать при губернаторе от другой партии?
— Вопрос не в том, что при губернаторе от другой партии что-то сделать нельзя. Тут дело в качестве коммуникаций внутри системы власти. Объясню, что имеется в виду.
Мы не раз говорили, что настроены на диалог со всеми конструктивными политическими и общественными силами в крае. У всех одна цель — процветание региона и благополучие его жителей. Но пути к этой цели, методы её достижения у всех разные. Вот эта разница в каких-то моментах могла тормозить развитие.
То есть пока мы, даже в конструктивном и уважительном диалоге, доказываем друг другу чьё решение эффективнее, дело может стоять. А когда вся вертикаль власти в крае исповедует и общую цель и общие подходы к её достижению, всё решается быстрее и более основательно.
Я думаю, что в этом главное преимущество нынешней политической конфигурации.
— Очевидным образом оппозиция в Хабаровском крае оказалась разгромлена. Однако и среди них есть люди, которые явно готовы работать на благо региона. Готова ли «Единая Россия» принять их в случае подобных обращений?
— Ещё раз. Мы готовы к диалогу со всеми, кто за конструктив и развитие. Более того — мы этот диалог вели всегда и намерены продолжать. Мы не отвергаем здравые идеи только потому, что их высказывают наши конкуренты. Если эти идеи идут на пользу нашим гражданам, то мы поможем в их реализации.
Ну, а если вы имеете в виду переход оппозиционеров в нашу партию, то тут всё индивидуально. Надо каждое подобное обращение рассматривать внимательно. Конечно, мы заинтересованы в квалифицированных кадрах. Но если человек хочет быть с нами только потому, что мы победили, если для него это единственный мотив, тогда нужно крепко подумать.
— Есть ли у партии план работы на ближайшие пять лет в регионе? Какие направления вы выделите приоритетными для себя?
— Не для себя. Для людей. Мы не раз подчёркивали, что наша программа — это те наказы, которые дают нам избиратели. Поэтому она и называется «Народная Программа». Того же принципа придерживается и губернатор Дмитрий Викторович Демешин.
Неслучайно столько внимания уделяется проблеме дорог, ЖКХ, медицины, образования. Это именно то, о чём говорят жители края, то что их волнует в первую очередь. Кроме того, они говорят о необходимости поддерживать местных производителей, потому что понимают, что от этого зависят и новые рабочие места, и доступность товаров и услуг. Большой запрос на социалку, на комфортную среду. Ну и также люди требуют, чтобы власть в крае обеспечивала законность и справедливость, в этом они видят залог стабильности и развития. Это если вкратце.
Поэтому наш план — выполнение обещаний, удовлетворение запросов людей. И тут мы с губернатором действуем в единой связке. Мы помогаем ему по всем направлениям. В итоге выигрывает край.