Максим Иванов: У нас одна цель — процветание Хабаровского края и благополучие жителей

Неслучайно столько внимания уделяется проблеме дорог, ЖКХ, медицины, образования. Это именно то, о чём говорят жители края, то что их волнует в первую очередь. Кроме того, они говорят о необходимости поддерживать местных производителей, потому что понимают, что от этого зависят и новые рабочие места, и доступность товаров и услуг. Большой запрос на социалку, на комфортную среду. Ну и также люди требуют, чтобы власть в крае обеспечивала законность и справедливость, в этом они видят залог стабильности и развития. Это если вкратце.