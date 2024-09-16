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Posted 16 сентября, 00:20

Published 16 сентября, 00:20

Modified 16 сентября, 00:22

Updated 16 сентября, 00:22

Температура воздуха постепенно снижается в Приморье

Осенняя прохлада: жара покидает Приморский край — прогноз погоды

16 сентября 2024, 00:20
Фото: Изображение Midjourney

Температура воздуха постепенно снижается в Приморье

Сюжет
Погода
Осень продолжает хозяйничать в Приморском крае. В регионе становится холоднее с каждым днем.

Сегодня, 16 сентября, в регионе осадков не ожидается, сообщает «Примпогода». Кое-где будет дуть южный ветер от умеренного до сильного. Температурный фон составит +18 — +23 °C.

Во Владивостоке переменная облачность. После обеда ожидается сильный ветер. Воздух прогреется до +19 — +21 °C.

В Уссурийске переменная облачность. Умеренное южное дуновение сменится сильный в течение дня. Температура воздуха составит +19 — +21 °C.

В Находке переменная облачность. Ветер — умеренный юго-восточный. Столбики термометров покажут +21 — +23 °C

Температура морской воды:

  • Амурский залив — +20°C;
  • Залив Находка — +16°C;
  • Залив Посьета — +20°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что принесет новый тропический шторм в Приморский край.

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