Осенняя прохлада: жара покидает Приморский край — прогноз погоды

Posted 16 сентября, 00:20
Published 16 сентября, 00:20
Modified 16 сентября, 00:22
Updated 16 сентября, 00:22
Сегодня, 16 сентября, в регионе осадков не ожидается, сообщает «Примпогода». Кое-где будет дуть южный ветер от умеренного до сильного. Температурный фон составит +18 — +23 °C.
Во Владивостоке переменная облачность. После обеда ожидается сильный ветер. Воздух прогреется до +19 — +21 °C.
В Уссурийске переменная облачность. Умеренное южное дуновение сменится сильный в течение дня. Температура воздуха составит +19 — +21 °C.
В Находке переменная облачность. Ветер — умеренный юго-восточный. Столбики термометров покажут +21 — +23 °C
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что принесет новый тропический шторм в Приморский край.