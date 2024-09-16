Пальнул в прохожего и по машинам во дворе: стрелка задержали в Уссурийске

Posted 16 сентября, 10:03
Published 16 сентября, 10:03
Modified 16 сентября, 10:06
Updated 16 сентября, 10:06
Полиция в Уссурийске начала расследование уголовного дела по факту хулиганства. 45-летний житель города позвонил в дежурную часть местного отдела полиции и сообщил, что неизвестный стрелял из пневматического пистолета по нему и его машине возле дома на улице Блюхера.
В результате инцидента мужчина получил ссадину на щеке. Он сам задержал агрессора и передал его полицейским. Подозреваемый — 40-летний житель Хабаровска, у которого уже были проблемы с законом. Его доставили в полицейский участок для проведения опроса.
Пневматический пистолет полицейские изъяли для экспертизы. Следователь возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия» и максимальное наказание за это — 7 лет тюремного заключения.
Сейчас обсуждается вопрос о мерах пресечения в отношении подозреваемого.
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