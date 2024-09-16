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Posted 16 сентября, 10:03

Published 16 сентября, 10:03

Modified 16 сентября, 10:06

Updated 16 сентября, 10:06

Пальнул в прохожего и по машинам во дворе: стрелка задержали в Уссурийске

Пальнул в прохожего и по машинам во дворе: стрелка задержали в Уссурийске

16 сентября 2024, 10:03
Фото: 1MI
Сюжет
Уголовное дело
Полиция Уссурийска расследует дело о хулиганстве с применением оружия. Мужчина открыл пальбу из пневматического пистолета во дворе жилого дома. Его задержали на месте.

Полиция в Уссурийске начала расследование уголовного дела по факту хулиганства. 45-летний житель города позвонил в дежурную часть местного отдела полиции и сообщил, что неизвестный стрелял из пневматического пистолета по нему и его машине возле дома на улице Блюхера.

Видео: prim_police.

В результате инцидента мужчина получил ссадину на щеке. Он сам задержал агрессора и передал его полицейским. Подозреваемый — 40-летний житель Хабаровска, у которого уже были проблемы с законом. Его доставили в полицейский участок для проведения опроса.

Пневматический пистолет полицейские изъяли для экспертизы. Следователь возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия» и максимальное наказание за это — 7 лет тюремного заключения.

Сейчас обсуждается вопрос о мерах пресечения в отношении подозреваемого.

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