По волнам памяти прокатит Владивосток выставка «Меридианы. События»

Выставка — и есть ответ на вопрос, что остаётся от сказки потом (а 19 лет работы кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке и были для города и края своего рода сбывшейся сказкой). Остается, как оказалось, не так уж и мало: афиши и видеолетопись, билеты на сеансы, каталоги, эскизы призов, фотографии и многое, многое другое — все, что способно пробудить лучшие воспоминания в тех, кто был постоянным зрителем «Меридианов Тихого» и за 19 лет ни разу не пропустил это событие; все, что дает возможность тем, кто по каким-то причинам мало знает о кинофестивале, погрузиться в этот мир и с удивлением узнать, какой прекрасный праздник много лет был главным культурным событием осени в Приморском крае.