По волнам памяти прокатит Владивосток выставка «Меридианы. События»

Posted 16 сентября, 00:52
Published 16 сентября, 00:52
Modified 16 сентября, 03:41
Updated 16 сентября, 03:41
Напомним, в 2024 году XX кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» не состоялся по техническим причинам, однако без праздника кино жители Владивостока не остались — с 13.09 по 16.09 в столице ДФО развернулся проект «События. „Меридианы Тихого“, включивший в себя премьеру фильма „9 секунд“ (12+), кинолекторий, кинопоказы и выставку в „Арке“.
Выставка — и есть ответ на вопрос, что остаётся от сказки потом (а 19 лет работы кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке и были для города и края своего рода сбывшейся сказкой). Остается, как оказалось, не так уж и мало: афиши и видеолетопись, билеты на сеансы, каталоги, эскизы призов, фотографии и многое, многое другое — все, что способно пробудить лучшие воспоминания в тех, кто был постоянным зрителем «Меридианов Тихого» и за 19 лет ни разу не пропустил это событие; все, что дает возможность тем, кто по каким-то причинам мало знает о кинофестивале, погрузиться в этот мир и с удивлением узнать, какой прекрасный праздник много лет был главным культурным событием осени в Приморском крае.
— Экспозиция погрузит зрителей в атмосферу Pacific Meridian и расскажет о развитии проекта, и как фестиваль постепенно стал неотъемлемой частью жизни Владивостока и его жителей, — подчеркнули организаторы выставки. — По сути это душевный разговор с любимым зрителем.
На одной из стен галереи «Арка» перечислены художественные фильмы, которые были сняты во Владивостоке именно благодаря кинофестивалю «Меридианы Тихого». Это и знаменитый корейский блокбастер «Тайфун» (16+), и «Сказка про темноту» (16+) Николая Хомерики, и триллер японского режиссёра Киёси Куросава «Седьмой аккорд» (16+), и многие другие.
Есть на выставке и настоящие артефакты — например, программа проведения первой церемонии открытия первого кинофестиваля — в 2003 году. Фильмом открытия значится знаменитая лента Станислава Говорухина «Благословите женщину» (16+). И только те, кто был на церемонии в 2003-м, помнят, что эта картина по техническим причинам не успела приехать вовремя во Владивосток и первые «Меридианы Тихого» открылись лентой Вадима Абдрашитова «Магнитные бури» (16+). Фильм Станислава Говорухина зрители, кстати, все же увидели в рамках фестиваля, но несколькими днями позже.
— Кинофестиваль «Меридианы Тихого» — это неотъемлемая часть жизни моей и галереи, — рассказала Вера Глазкова, владелица галереи «Арка». — Ежегодно во время фестиваля мы проводили выставки на кинотематику и прошли долгий путь рука об руку. Для меня эта выставка — не подведение итогов, а надежда на продолжение.
Особое место в экспозиции уделено творчеству художницы Илоны Гансовской, ставшей автором особого стиля, визуального облика «Меридианов Тихого». Именно ее работы в течение 19 лет (и в том числе после, увы, безвременной кончины художницы) лежали в основе афиш фестиваля.
Вход на выставку свободный.
Напомним, в Приморье при поддержке правительства края начал работу Центр поддержки и развития кино, в задачи которого входит развитие киноиндустрии в регионе и создание благоприятной среды для кинематографистов страны. Еще одним из ключевых шагов в развитии киноиндустрии Приморского края стал запуск системы рибейтов для кинематографистов России — меры финансовой поддержки, которая дает возможность получить частичное возмещение затрат из краевого бюджета на производство национальных фильмов в регионе для повышения его туристской популярности.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в рамках проекта «События. „Меридианы Тихого“ прошла премьера фильма „9 секунд“.