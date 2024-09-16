Пытался спастись, но сломал ноги: в Приморье похитили 15 человек — жуткие подробности

Posted 16 сентября, 06:09
Published 16 сентября, 06:09
Modified 16 сентября, 06:11
Updated 16 сентября, 06:11
Суд вынес наказания пятерым приморцам, которые похитили и насильно удерживали более 30 человек, страдающих от наркотической и алкогольной зависимостей, сообщает пресс-служба прокуратуры. Во Владивостоке группа людей работала в реабилитационном центре. С 2017 года по 2019 год они предлагали наркоманам и алкоголикам псевдолечение от пагубных привычек.
В ходе расследования выяснилось, что фигуранты похитили 15 человек и перевезли их в разные помещения в краевой столице и Находке, где удерживали «пациентов» и «пытались» помочь им, используя немедицинские методы.
Более того, 21 человек обратились за помощью в центр сами, но затем их удерживали там насильно. В числе потерпевших были и несовершеннолетние. К слову, две жертвы выпрыгнули из окон второго и третьего этажей, чтобы сбежать. Но в результате попытки спастись они сломали ноги. Один из похищенных, не получая медпомощи, умер от сердечной недостаточности. Подсудимые не только связывали мужчину, но и закрывали его рот самодельным кляпом.
Среди персонала организации, у которой не было лицензии на деятельность, не нашлось сотрудников с медицинским образованием.
«В числе методов исправления использовались понуждения к заданиям, придуманным фигурантами, круговая порука, которая влекла коллективную ответственность за несоблюдение „правил“ одним из „реабилитируемых“, наручники, полный запрет на связь с внешним миром, для провинившихся придумывали унизительные наказания, повсюду были установлены замки, металлические решетки, на средствах доступа на улицу отсутствовали ручки и т. д.», — рассказали в надзорном ведомстве.
Потерпевшие не могли связаться с родственниками или правоохранителями, чтобы сообщить о своем местоположении. Однако сотрудникам ФСБ удалось раскрыть ужасные деяния в 2019 году.
Три фигуранта признаны виновными, они отправятся в исправительную колонию от семи до 12,5 лет. Еще двое подсудимых получили условные сроки — шесть с половиной и семь лет. Также суд удовлетворил иск потерпевшего, — один из обвиняемых выплатит жертве полмиллиона рублей.
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