Пытался спастись, но сломал ноги: в Приморье похитили 15 человек — жуткие подробности

Более того, 21 человек обратились за помощью в центр сами, но затем их удерживали там насильно. В числе потерпевших были и несовершеннолетние. К слову, две жертвы выпрыгнули из окон второго и третьего этажей, чтобы сбежать. Но в результате попытки спастись они сломали ноги. Один из похищенных, не получая медпомощи, умер от сердечной недостаточности. Подсудимые не только связывали мужчину, но и закрывали его рот самодельным кляпом.