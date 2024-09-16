Русский мост перекроют во Владивостоке — когда и надолго ли?

Posted 16 сентября, 04:37
Published 16 сентября, 04:37
Modified 16 сентября, 04:39
Updated 16 сентября, 04:39
Движение автотранспорта по одной из полос Золотого моста временно ограничат во Владивостоке. Участок перекроют 28 сентября в связи с проведением марафона «Мосты Владивостока».
По одной из полос с 9:00 до 13:00 28 сентября будет запрещено движение транспортных средств по маршруту мыс Чуркин — Центр со съездом на улицу Всеволода Сибирцева. Ограничение будет связано с организацией спортивного марафона «Мосты Владивостока».
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая перегородила трассу во Владивостоке.