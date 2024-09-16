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Posted 16 сентября, 04:37

Published 16 сентября, 04:37

Modified 16 сентября, 04:39

Updated 16 сентября, 04:39

Русский мост перекроют во Владивостоке — когда и надолго ли?

Русский мост перекроют во Владивостоке — когда и надолго ли?

16 сентября 2024, 04:37
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Марафон
Движение автомобилей по одной из полос Золотого моста будет временно ограничено 28 сентября из-за проведения спортивного марафона «Мосты Владивостока». Закроют полосу по направлению с Чуркина в Центр.

Движение автотранспорта по одной из полос Золотого моста временно ограничат во Владивостоке. Участок перекроют 28 сентября в связи с проведением марафона «Мосты Владивостока».

По одной из полос с 9:00 до 13:00 28 сентября будет запрещено движение транспортных средств по маршруту мыс Чуркин — Центр со съездом на улицу Всеволода Сибирцева. Ограничение будет связано с организацией спортивного марафона «Мосты Владивостока».

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая перегородила трассу во Владивостоке.

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