Русский мост перекроют во Владивостоке — когда и надолго ли?

По одной из полос с 9:00 до 13:00 28 сентября будет запрещено движение транспортных средств по маршруту мыс Чуркин — Центр со съездом на улицу Всеволода Сибирцева. Ограничение будет связано с организацией спортивного марафона «Мосты Владивостока».