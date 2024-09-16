Штрафы и демонтаж: от незаконных построек очищают улицы Владивостока

Posted 16 сентября, 01:15
Published 16 сентября, 01:15
Modified 16 сентября, 02:13
Updated 16 сентября, 02:13
Дальневосточную столицу продолжают избавлять от незаконных строений, сообщает пресс-служба мэрии. Работники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убрали металлические гаражи на Мельниковской около дома №119, на Военном Шоссе рядом с домами 2 и 36, а также на проспекте Острякова возле дома №41.
«В большинстве своём в таких самовольно установленных гаражах люди хранят старые вещи и мусор, поэтому после сноса на каждый объект заходит ещё и бригада по санитарии. Они собирают и вывозят на полигон всё, что хранится внутри и рядом с такими строениями», — прокомментировали в «СГТ».
Важно отметить, что на прошлой неделе специалисты демонтировали 11 незаконных конструкций с рекламой, — щиты, указатели и баннеры, — недалеко от дома №16 на Стрелковой.
К слову, власти муниципалитета призывают горожан к ответственности.
«Собственникам незаконно установленных гаражей, торговых павильонов, различных пристроек и рекламных конструкций необходимо самовольно освободить незаконно занимаемые территории», — отметили в администрации Владивостока.
Для тех, кто пренебрегает соблюдением законов, предусмотрены штрафы. Более того, имущество недобросовестных владельцев будет демонтировано и вывезено.