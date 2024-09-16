Штрафы и демонтаж: от незаконных построек очищают улицы Владивостока

Дальневосточную столицу продолжают избавлять от незаконных строений, сообщает пресс-служба мэрии. Работники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убрали металлические гаражи на Мельниковской около дома №119, на Военном Шоссе рядом с домами 2 и 36, а также на проспекте Острякова возле дома №41.