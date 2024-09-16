Спецслужбы уже на месте: авто вылетело с трассы и собрало пробку в Приморье — фото

Posted 16 сентября, 03:42
Published 16 сентября, 03:42
Modified 16 сентября, 04:15
Updated 16 сентября, 04:15
Серьезная авария случилась во Владивостоке. Водитель седана на скорости влетел в столб и спровоцировал чудовищный затор на выезде из города. Автомобиль серьезно смят, его водитель оказался виновником огромной пробки.
По словам очевидцев, движение затруднено от района Зари, хотя само ДТП случилось гораздо дальше — приблизительно в районе Седанки.
На месте уже работают спецслужбы, рядом с пострадавшим в аварии авто заметили полицейский автомобиль. Скорой пока нет, что случилось с водителем, неизвестно, о его состоянии не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии с пострадавшими, которая перекрыла движение во Владивостоке.