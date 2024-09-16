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Posted 16 сентября, 03:42

Published 16 сентября, 03:42

Modified 16 сентября, 04:15

Updated 16 сентября, 04:15

Спецслужбы уже на месте: авто вылетело с трассы и собрало пробку в Приморье — фото

Спецслужбы уже на месте: авто вылетело с трассы и собрало пробку в Приморье — фото

16 сентября 2024, 03:42
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Полиция
Серьезная авария случилась на выезде из Владивостока. Автомобилист вылетел с трассы, машина въехала в столб. За местом ДТП собралась огромная пробка.

Серьезная авария случилась во Владивостоке. Водитель седана на скорости влетел в столб и спровоцировал чудовищный затор на выезде из города. Автомобиль серьезно смят, его водитель оказался виновником огромной пробки.

Фото: vostokmedia.com

По словам очевидцев, движение затруднено от района Зари, хотя само ДТП случилось гораздо дальше — приблизительно в районе Седанки.

Фото: vostokmedia.com

На месте уже работают спецслужбы, рядом с пострадавшим в аварии авто заметили полицейский автомобиль. Скорой пока нет, что случилось с водителем, неизвестно, о его состоянии не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии с пострадавшими, которая перекрыла движение во Владивостоке.

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