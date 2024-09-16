Умер прямо за рулем: у водителя автобуса остановилось сердце во Владивостоке — видео

Posted 15 сентября, 23:03
Published 15 сентября, 23:03
Modified 15 сентября, 23:05
Updated 15 сентября, 23:05
Полицейские во Владивостоке выяснили обстоятельства аварии, при которой погиб водитель автобуса.
В 12.10 поступило сообщение о происшествии на месте остановки общественного транспорта «Фабрика Заря». На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков скорой помощи.
Выяснилось, что водитель маршрутного автобуса Gazelle Next двигался по улице Русской в сторону Маковского. Пожилому водителю стало плохо, из-за чего он потерял контроль над автобусом. Маршрутный автобус врезался в две иномарки Toyota Vellfire и Subaru, которые ехали в том же направлении.
Медики, прибывшие на место, констатировали смерть водителя. Среди других участников аварии пострадавших не было.
Полиция Приморского края напоминает автомобилистам, что заболевания сердца, резкие изменения погоды и колебания давления могут привести к авариям. Также опасно управлять транспортным средством под воздействием эмоций.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая парализовала движение во Владивостоке.