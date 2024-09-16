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Posted 15 сентября, 23:03

Published 15 сентября, 23:03

Modified 15 сентября, 23:05

Updated 15 сентября, 23:05

Водитель автобуса умер от остановки сердца за рулем в Приморье

Умер прямо за рулем: у водителя автобуса остановилось сердце во Владивостоке — видео

15 сентября 2024, 23:03
Фото: 1MI

Водитель автобуса умер от остановки сердца за рулем в Приморье

Сюжет
Автобус
В районе остановки «Фабрика Заря» во Владивостоке водителю маршрутного автобуса стало плохо. Прямо за рулём у него остановилось сердце.

Полицейские во Владивостоке выяснили обстоятельства аварии, при которой погиб водитель автобуса.

В 12.10 поступило сообщение о происшествии на месте остановки общественного транспорта «Фабрика Заря». На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков скорой помощи.

Выяснилось, что водитель маршрутного автобуса Gazelle Next двигался по улице Русской в сторону Маковского. Пожилому водителю стало плохо, из-за чего он потерял контроль над автобусом. Маршрутный автобус врезался в две иномарки Toyota Vellfire и Subaru, которые ехали в том же направлении.

Медики, прибывшие на место, констатировали смерть водителя. Среди других участников аварии пострадавших не было.

Видео: prim_police.

Полиция Приморского края напоминает автомобилистам, что заболевания сердца, резкие изменения погоды и колебания давления могут привести к авариям. Также опасно управлять транспортным средством под воздействием эмоций.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, которая парализовала движение во Владивостоке.

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