Умер прямо за рулем: у водителя автобуса остановилось сердце во Владивостоке — видео

Выяснилось, что водитель маршрутного автобуса Gazelle Next двигался по улице Русской в сторону Маковского. Пожилому водителю стало плохо, из-за чего он потерял контроль над автобусом. Маршрутный автобус врезался в две иномарки Toyota Vellfire и Subaru, которые ехали в том же направлении.