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Posted 16 сентября, 00:10

Published 16 сентября, 00:10

Modified 16 сентября, 00:12

Updated 16 сентября, 00:12

Девочка серьезно пострадала на косогоре в Приморье

Упала на бетон: ребенка проткнуло арматурой во Владивостоке — подробности

16 сентября 2024, 00:10
Фото: 1MI

Девочка серьезно пострадала на косогоре в Приморье

Сюжет
Травма
Детские шалости обернулись падением с высоты для юной горожанки Владивостока. Врачи не сразу добрались до пострадавшей, да и без помощи неравнодушных приморцев не обошлось.

Опасные игры на косогоре закончились травмой для юной жительницы дальневосточной столицы, сообщает telegram-канал владивостокской скорой.

Ребенок упал с косогора и ударился о бетонную опору, проткнув ногу арматурой. Медики с трудом добрались до пострадавшей.

«Дополнительная сложность заключалась в том, что добраться до пострадавшей было крайне непросто, поскольку вокруг были канавы, а высота косогора достигала нескольких метров. Но медики нашли способ спуститься и начать оказывать помощь ребенку», — отметили в пресс-службе организации.

Специалисты вызвали спасателей, но неравнодушные жильцы близлежащего дома помогли отпилить арматуру пилой.

«Юного пациента обезболили, а ногу иммобилизировали, после чего девочку бережно перенесли в салон автомобиля СМП», — добавили сотрудники скорой.

Девочку госпитализировали в «тысячекоечную» больницу, где проходит ее лечение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бригада СМП спасла женщину в состоянии клинической смерти на ВЭФ во Владивостоке.

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