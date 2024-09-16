Упала на бетон: ребенка проткнуло арматурой во Владивостоке — подробности

Posted 16 сентября, 00:10
Published 16 сентября, 00:10
Modified 16 сентября, 00:12
Updated 16 сентября, 00:12
Опасные игры на косогоре закончились травмой для юной жительницы дальневосточной столицы, сообщает telegram-канал владивостокской скорой.
Ребенок упал с косогора и ударился о бетонную опору, проткнув ногу арматурой. Медики с трудом добрались до пострадавшей.
«Дополнительная сложность заключалась в том, что добраться до пострадавшей было крайне непросто, поскольку вокруг были канавы, а высота косогора достигала нескольких метров. Но медики нашли способ спуститься и начать оказывать помощь ребенку», — отметили в пресс-службе организации.
Специалисты вызвали спасателей, но неравнодушные жильцы близлежащего дома помогли отпилить арматуру пилой.
«Юного пациента обезболили, а ногу иммобилизировали, после чего девочку бережно перенесли в салон автомобиля СМП», — добавили сотрудники скорой.
Девочку госпитализировали в «тысячекоечную» больницу, где проходит ее лечение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бригада СМП спасла женщину в состоянии клинической смерти на ВЭФ во Владивостоке.