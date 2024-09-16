Упала на бетон: ребенка проткнуло арматурой во Владивостоке — подробности

Девочка серьезно пострадала на косогоре в Приморье

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Детские шалости обернулись падением с высоты для юной горожанки Владивостока. Врачи не сразу добрались до пострадавшей, да и без помощи неравнодушных приморцев не обошлось.