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Posted 16 сентября 2024, 11:30

Published 16 сентября 2024, 11:30

Modified 16 сентября 2024, 11:32

Updated 16 сентября 2024, 11:32

В 2024 году ФТС изъяла почти 10 миллионов пачек контрабандных сигарет

16 сентября 2024, 11:30
Представители ФТС отметили, что в этом году объемы контрабанды сигарет в нашей стране значительно снизились. По сравнению с прошлым годом он упал в три раза. За первое полугодие было изъято менее 10 миллионов пачек.

Агентство «Ридус» пообщалось с пресс-службой Федеральной таможенной службы России. Представители ведомства рассказали, что за период с января по июнь 2024 года было изъято около 9,9 миллиона пачек контрабандных сигарет, из которых 3,3 миллиона смогли обнаружить уже после того, как они пересекли границу и оказались на территории Российской Федерации.

В Федеральной таможенной службе также рассказали, что при пересечении границы представители ведомства конфисковали почти 6,6 миллиона пачек и 25,3 тонны табачного сырья, общая стоимость которого составляет почти 1,3 миллиарда рублей. Всего за шесть месяцев было возбуждено более ста уголовных дел и более четырех тысяч дел об административных правонарушениях.

В ведомстве отметили, что объемы контрабанды сигарет в этом году заметно уменьшились. В ФТС России отметили, что за аналогичный период прошлого года было изъято 32 миллиона пачек.

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