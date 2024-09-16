В 2024 году ФТС изъяла почти 10 миллионов пачек контрабандных сигарет

Posted 16 сентября 2024, 11:30
Published 16 сентября 2024, 11:30
Modified 16 сентября 2024, 11:32
Updated 16 сентября 2024, 11:32
Агентство «Ридус» пообщалось с пресс-службой Федеральной таможенной службы России. Представители ведомства рассказали, что за период с января по июнь 2024 года было изъято около 9,9 миллиона пачек контрабандных сигарет, из которых 3,3 миллиона смогли обнаружить уже после того, как они пересекли границу и оказались на территории Российской Федерации.
В Федеральной таможенной службе также рассказали, что при пересечении границы представители ведомства конфисковали почти 6,6 миллиона пачек и 25,3 тонны табачного сырья, общая стоимость которого составляет почти 1,3 миллиарда рублей. Всего за шесть месяцев было возбуждено более ста уголовных дел и более четырех тысяч дел об административных правонарушениях.
В ведомстве отметили, что объемы контрабанды сигарет в этом году заметно уменьшились. В ФТС России отметили, что за аналогичный период прошлого года было изъято 32 миллиона пачек.