Выпрыгнула из машины: резонансным ДТП с такси в Приморье заинтересовались федералы

Posted 15 сентября, 23:47
Published 15 сентября, 23:47
Modified 15 сентября, 23:49
Updated 15 сентября, 23:49
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дорожного происшествия, произошедшем в Приморье.
В новых медиа появились кадры, — девушка выскочила из машины, которая двигалась по дороге. Очевидцы сообщают, что рулевой такси был в неадекватном состоянии. Затем водитель отпустил руль авто и начал игнорировать пассажирку. В результате инцидента случилось ДТП. Перепуганная горожанка выпрыгнула из движущегося автомобиля.
Региональный СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Касьянникову Е.С. представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела», — отметили в пресс-службе следкома.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мнимые услуги обошлись предпринимателю в два миллиона рублей в Приморском крае.