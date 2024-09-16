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Posted 15 сентября, 23:47

Published 15 сентября, 23:47

Modified 15 сентября, 23:49

Updated 15 сентября, 23:49

Председатель СК РФ взял на контроль инцидент с таксистом в Приморском крае

Выпрыгнула из машины: резонансным ДТП с такси в Приморье заинтересовались федералы

15 сентября 2024, 23:47
Фото: Изображение Midjourney

Председатель СК РФ взял на контроль инцидент с таксистом в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке извозчик спровоцировал странную аварию. Пассажирка покинула салон авто на ходу, чтобы спасти свою жизнь.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дорожного происшествия, произошедшем в Приморье.

В новых медиа появились кадры, — девушка выскочила из машины, которая двигалась по дороге. Очевидцы сообщают, что рулевой такси был в неадекватном состоянии. Затем водитель отпустил руль авто и начал игнорировать пассажирку. В результате инцидента случилось ДТП. Перепуганная горожанка выпрыгнула из движущегося автомобиля.

Региональный СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Касьянникову Е.С. представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела», — отметили в пресс-службе следкома.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мнимые услуги обошлись предпринимателю в два миллиона рублей в Приморском крае.

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