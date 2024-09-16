Выпрыгнула из машины: резонансным ДТП с такси в Приморье заинтересовались федералы

В новых медиа появились кадры, — девушка выскочила из машины, которая двигалась по дороге. Очевидцы сообщают, что рулевой такси был в неадекватном состоянии. Затем водитель отпустил руль авто и начал игнорировать пассажирку. В результате инцидента случилось ДТП. Перепуганная горожанка выпрыгнула из движущегося автомобиля.